الصحة التركية: إصابات كورونا المتحور تسجل 128 حالة

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن عدد المصابين بكورونا المتحور في البلاد بلغ 128 حالة موزعة على 17 ولاية.



وأضاف قوجة- حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الجمعة- أن أحد أسباب الزيادة الكبيرة في عدد المصابين بكورونا في أوروبا مؤخرا، هو الفيروس المتحور.



وأشار إلى أن التحور الحاصل في فيروس كورونا لا يؤثر حاليا على مشاريع اللقاح، إلا أن الطفرات الجديدة قد تولد صعوبات عليها.