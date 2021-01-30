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أخبار العالم

الصحة التركية: إصابات كورونا المتحور تسجل 128 حالة

السبت 30/يناير/2021 - 12:39 ص
كورونا
كورونا
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أ ش أ
قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن عدد المصابين بكورونا المتحور في البلاد بلغ 128 حالة موزعة على 17 ولاية.

وأضاف قوجة- حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الجمعة- أن أحد أسباب الزيادة الكبيرة في عدد المصابين بكورونا في أوروبا مؤخرا، هو الفيروس المتحور.

وأشار إلى أن التحور الحاصل في فيروس كورونا لا يؤثر حاليا على مشاريع اللقاح، إلا أن الطفرات الجديدة قد تولد صعوبات عليها.

وأكد أن "الكمامة والتباعد الاجتماعي ما زالا من أفتك الأسلحة في يدنا في مواجهة الفيروس، وأن التحكم بعدد المصابين ما زال بيدنا، وعلينا إدراك قيمة ذلك والتحرك بحذر والابتعاد عن الأوساط المزدحمة".
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