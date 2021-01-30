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أخبار العالم

في ميلاده الـ59 .. رسالة من رئيس الوزراء الأردني للملك عبد الله الثاني

السبت 30/يناير/2021 - 12:37 ص
جلالة الملك عبد الله
جلالة الملك عبد الله الثاني ملك الأردن
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ميس رضا

وجه رئيس الوزراء الـأردني الدكتور بشر الخصاونة، رسالة مفعمة بالمحبة والوفاء لملك الأردن الملك عبد الله الثاني، حيث تتزامن مع الإحتفال بعيد ميلاده الذي يوافق الثلاثين من يناير.

 

وهنأ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بعيد ميلاد الملك عبدالله الثاني، حيث قال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على :تويتر"، " من دواعي الفخر والاعتزاز أن يتزامن عيد ميلاد مولاي جلالة الملك عبدالله الثاني هذا العام مع احتفالاتنا بمئويّة الدولة الأردنية؛ وهي مناسبة نجدّد فيها البيعة لقيادتنا الهاشمية الحكيمة، وعقد الوفاء لها".

 

وختم "بارك الله في عمرك سيدنا، وأعزّ ملكك، وكل عام وأنت وأردنّنا وشعبك الوفي بألف خير".

 

و تلقي الملك عبد الله الثاني برقيات تهنئة بمناسبة ميلاده التاسع والخمسين، الذي يصادف اليوم السبت، من قادة دول شقيقة وصديقة.

 

وعبر مرسلو البرقيات عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لجلالة الملك بمناسبة هذه المناسبة، داعين المولى العلي القدير أن يعيدها عليه بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب الأردني بتحقيق المزيد من النقدم والازدهار .

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