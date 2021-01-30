لا ماتخوفنيش..عمرو أديب يدخل في مشادة مع محامي علي الهواء

دخل الإعلامي عمرو أديب، في مشادة علي الهواء مع محامي الطبيب المتهم بالتحرش بعد استضافته للفنان عباس أبو الحسن ليروي تفاصيل التحرش به.





وقال كمال يونس محامي المتهم خلال مداخلة ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"، موجها اللوم للإعلامي:" كان أولي نسلط الضوء علي إنجازات الرئيس السيسي اليوم وليس علي هذه القضية انت حسستني ان الراجل داخل علي الإعدام بكرة، ليرد أديب:" لا متخوفنيش الرئيس السيسي ليس لها علاقة بطرحي لهذا الموضوع ويا ريت تدخل في المفيد".





وكشف الفنان عباس أبو الحسن، تفاصيل التعدي عليه من قبل طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال.





وأوضح :" كتير حكولي قصصهم، منهم لاعب كرة شهير جدا أيضا تم الاعتداء عليه، وفي 10 - 15 بني آدم من الفنانين والأصدقاء حصل معاهم كده لكن لم يعلنوا ذلك، وأهم شاهد مش هقول اسمه ده اللي معاه فيديوهات للطبيب وهو يتحرش به".