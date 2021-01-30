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منوعات

بتصرف ذكي.. قطة تضحي بروحها من أجل إنقاذ عائلة في حريق ضخم | صور

السبت 30/يناير/2021 - 03:40 ص
قطة
قطة
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عزة عاطف
في تصرف بطولي، ضحت قطة بروحها من أجل إنقاذ العائلة التي آوتها من حريق ضخم اندلع في منزلهم، فبعد التأكد من سلامتهم انتهى بها الأمر هالكة في النيران.

أثناء نوم العائلة، شعرت القطة «سيج» البالغة من العمر 10 أشهر بالحريق، وبدأت في خدش وجه صاحبتها «كاسيدي» لإيقاظها وتنبيه عائلتها للحريق في منزلهم بكريستال نورث داكوتا في بريطانيا.

تحكي كاسيدي الابنة الصغرى للعائلة: "استيقظت متضايقة من خدشها لوجهي لكنني شممت رائحة دخان وكان الجو حارا جدا في غرفتي.. لم أستطع التنفس وخرجت لالتقاط أنفاسي".

فوجئت كسيدي بأن المنزل كان يحترق، فركضت بسرعة لإيقاظ والديها وشقيقها، وتمكنوا من الخروج بأمان، لكن للأسف، تاهت القطة سيج وسط الفوضى، وانتهى بها المطاف بالموت في الحريق الذي دمر منزل العائلة تمامًا.

أشاد والد كاسيدي ببطولة ابنته وقطتها الأليفة في إنقاذهم قائلًا: "لا أعتقد أن أيًا منا كان ليبقى على قيد الحياة اليوم، إذا لم يقوما بإيقاظنما في الوقت المناسب".

وتذكر أيضًا كيف انتظرت ابنته حتى وصل أحبائها إلى الباب الأمامي قبل فتحه، بعد أن قرأتوسابقًا أن فتح الباب والسماح بدخول الأكسجين فجأة يمكن أن يؤدي إلى اشتعال النيران أكثر لذا يجب الحرص على وصول الجميع إلى الباب قبل فتحه. 

وأفاد موقع InForum أنه بعدما هربت الأسرة من الباب المفتوح، اشتدت النيران ونسفت نوافذ منزلهم، كما تسببت أيضًا في انهيار سقفه.
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