علاقات أسرية إيجابية.. هيئ لطفلك المصاب بالتوحد حياة صحية

عندما تقوم بتربية طفل مصاب بالتوحد ، فإن العمل على إيجاد علاقات أسرية إيجابية لا يقل أهمية عن الاهتمام بأي جانب آخر من جوانب حياتك الأسرية.





العلاقات الأسرية الإيجابية:





تساعد الأطفال على الشعور بالأمان والمحبة ، مما يمنحهم الثقة لاستكشاف عالمهم وتجربة أشياء جديدة والتعلم

يسهل على عائلتك حل المشكلات وحل النزاعات واحترام الاختلافات في الرأي

إكساب الأطفال المهارات التي يحتاجونها لبناء علاقات صحية خاصة بهم.

العلاقات الأسرية القوية والإيجابية ممتعة من أجلها - إنه شعور جيد أن تكون جزءًا من عائلة دافئة ومحبّة.

يمكنك تقوية علاقاتك العائلية من خلال :

التركيز على العلاقات مع أطفالك وأفراد الأسرة الآخرين

التركيز على نقاط قوة عائلتك

بناء قدرة عائلتك على الصمود.

كل أفراد عائلتك لهم علاقات مختلفة مع بعضهم البعض. كل هذه العلاقات لها نفس القدر من الأهمية في بناء أسرة قوية . إذا حافظت أنت وأفراد أسرتك على علاقات صحية وإيجابية مع بعضكم البعض ، فهذا يساعد على تقوية عائلتك في أوقات الأزمات وعلى المدى الطويل.

علاقتك مع شريك حياتك

بالنسبة للآباء والأمهات الذين لديهم شركاء ، يمكن أن تؤدي تربية طفل مصاب بالتوحد إلى العديد من التغييرات الإيجابية في علاقتك. لكن الأزواج في العائلات التي لديها أطفال لديهم احتياجات إضافية يواجهون أحيانًا تحديات كبيرة.

على سبيل المثال ، يمكن أن تسبب الفواتير الطبية الإضافية والعلاجات ضغوطًا مالية. ويمكن أن يؤدي تغيير الأدوار والمسؤوليات إلى الاستياء إذا شعرت أنت أو شريكك أنه لا يتم تقاسم المسؤوليات بشكل عادل.

أحد مفاتيح التعامل مع هذه التحديات هو تخصيص الوقت لبعضنا البعض. قضاء وقت ممتع معًا مهم بحد ذاته. ولكن يمكن أيضا تعطيك فرص الاستماع ، التحدث ، والعمل على إدارة الصراع إذا كنت في حاجة إليها.

من المهم أيضًا:

تقاسم عبء العمل الإجمالي لرعاية الأطفال والأعمال المنزلية والعمل بأجر

اطلبي المساعدة عندما تحتاجيها، سواء كانت فترة راحة رسمية أو مجالسة أطفال أو استشارة.

مصدر المعلومات موقع هيلثي.

