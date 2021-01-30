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رياضة

ضعاف الشخصية.. شوقي السعيد: لاعبوا الزمالك كانوا يتجاوزون في حق المدربين

السبت 30/يناير/2021 - 04:02 ص
شوقي السعيد
شوقي السعيد
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محمد رشاد
كشف شوقي السعيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، كواليس رحيله عن القلعة البيضاء، مشيرا إلى أن تغيير المدربيين كثيرا وراء تذبذب ادائه آنذاك.   

وقال السعيد فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت 2 : "أنا من طلبت الرحيل عن الزمالك، حيث فقدت الأمل، لأن هذه الفترة تم تغيير مدربين كثيرين، شخصيات المدربين لم تكن قوية وكان هناك لاعبين يسيطرون على الفريق، مثل النادي الأهلي هناك لاعبين يسيطرون على الفريق".

وأضاف: "اللاعبون كانوا يتحدثون مع المدرب بطريقة غير جيدة، سمعت موقف إن وقت فيريرا دخل له أحمد الشناوي وقال له لماذا لا ألعب؟، فقام المدرب بطرده من مكتبه وأجلسه على دكة الاحتياط، هذا كان مدرب قوي الشخصية".

واستكمل: "لكن كان هناك لاعبين يتجاوزون في حق مدربين، مثل علي جبر الذي تجاوز في حق مؤمن سليمان ولم يأخذ الأخير منه موقف خاصة وأنه كان يقوم بعملية تدوير في الفريق ولم يعجب هذا علي جبر فتجاوز في حقه لفظيًا".

واستدرك: "أيضا أحمد توفيق لاعب الزمالك الأسبق وبيراميدز الحالي تجاوز في حق إيناسيو، وتم الترجمة له ولم يتم اتخاذ موقف ضده".

واختتم: "من طبيعتي وشخصيتي ألا أتجاوز في حق مدرب، لكن عندما أرى أنه يتقبل التجاوز في حقه من اللاعبين يجعله يسقط من نظري، وهذا كان السبب في رحيلي عن الزمالك وسافرت إلى الكويت".
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