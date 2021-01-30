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حوادث

مصدر أمنى: لا صحة لهجوم 120 شخصا على مزرعة في الجيزة بالأسلحة الثقيلة

السبت 30/يناير/2021 - 01:32 ص
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
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مصطفى الرماح
نفى مصدر أمنى صحة ما تناوله أحد المواقع الإخبارية بشأن هجوم 120 شخصا يحملون أسلحة ثقيلة على مزرعة كائنة بمنطقة أبو غالب  بمحافظة الجيزة، وقيامهم بإطلاق أعيرة نارية، وإصابة  أحد الأشخاص والاستيلاء على المزرعة.

وأضاف المصدر، أن حقيقة الواقعة تتمثل في تمكن الأجهزة الأمنية خلال حملة لضبط الخارجين على القانون من ضبط أربعة عناصر جنائية مختبئة داخل إحدى المزارع بالمنطقة المشار إليها وبحوزتهم أسلحة نارية( 3 بنادق آلية – 2 طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 2 سلاح أبيض ).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .
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