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عمرو أديب ينفى عرض 10 ملايين جنيه على أسرة مهندسة الغردقة

السبت 30/يناير/2021 - 04:04 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
كشف الإعلامي عمرو أديب، تفاصيل حادث مقتل المهندسة ماي إسكندر جيد دهسا وذلك في حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الدائري بمدينة الغردقة، قائلا:" حادثة مؤلمة بكل المقاييس".

وقال اديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:"تواصلت مع أسرة المهندسة الضحية والتي نفت كل ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص عرض 10 ملايين جنيه على والدة المهندسة ماي، لافتًا إلى أن  أسرة الضحية نفت كذلك ما تردد عن كون والدة المجني عليها قعيدة.

 ونوه إلى أن أسرة المهندسة أكدت أن المتهم في الحادث قيد التحقيق وإن النيابة تقوم بدورها وإنها تثق في القضاء المصري.
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