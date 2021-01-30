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توك شو

مكافحة العدوى: انخفاض الأعداد لا يعني تجاوز مصر مرحلة الذروة

السبت 30/يناير/2021 - 02:03 ص
كورونا
كورونا
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حمزة شعيب
كشف الدكتور وائل صفوت عضو الاتحاد الدولي لمكافحة العدوى، حقيقة تجاوز مصر لذروة فيروس كورونا.

وتابع صفوت خلال مداخلة هاتفية مع  ببرنامج "خبر اليوم" الماع عبر فضائية "أون":" إنخفاض إصابات فيروس كورونا لا تعني بالضرورة تجاوز مصر لمرحلة الذروة، موضحا أن الذروة في مصر تحدث بشكل منحني شبه مسطح.

وأوضح أن أعداد الـ500 والـ600 إصابة ستستمر فترة، ولن نصل للأعداد القليلة مثل أكتوبر ونوفمبر إلا بعد فبراير، مضيفا:" "يناير وجزء من فبراير هو الذروة ثم نشهد أعداد قليلة".

ونوه إلى أن الأعداد في العالم كله أكبر من المعلنة، والدولة لا ترصد إلا من ظهرت عليهم أعراض، إلا أن دول أوروبا طقسها أكثر برودة عن مصر، وهو ما يزيد الإصابات.

كما اكد عضو الإتحاد الدولي لمكافحة العدوي، أن الشعب المصري لديه مناعة بسبب تعرضه لفيروسات كثيرة، لافتا إلى أن المرحلة العمرية التي تترواح من 40 سنة إلى 50 سنة، هي الأكثر عرضة للإصابات.
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