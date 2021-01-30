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فن

ولسة لـ رامي جمال.. تريند رقم 2 على يوتيوب

السبت 30/يناير/2021 - 09:30 ص
رامي جمال
رامي جمال
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آيه عاطف
حققت أغنية "ولسة" لـ رامي جمال، نجاحا كبيرا حيث احتلت التريند رقم 2 على موقع "يوتيوب" كما اقتربت من كسر حاجز الـ 3 ملايين مشاهدة عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة.

تقول كلمات الأغنية: "ولسه لما بالصدفه تقابليني ومبصلكيش .. ولما وانتي بتحني لأيامنا ومحنلكيش .. وتسألي معقول مسألش .. واسمي في الكلام متقالش .. ومن خوفهم على زعلك .. يجاوبوكي بمبيحكيش".

هاتيلك صبر على الحرمان يقويكي .. مفيش ولا حاجه من ندمك هتحميكي .. شوفيلك حل فى دموعك بعيد عني .. انا نسيتك لكن مقدرش انسيكي .. في ايدك كانت النعمة وفي ايديكي متخسرهاش".

في ناس لما بتتعود على النعمة مبتشوفهاش .. هترجعي بعدين بالوقت .. لأيام فات عليها الوقت .. هتفتكرى اللي انا نسيته .. وضيعته زمان ببلاش".

"ولسة" كلمات: جمال الخولي، وألحان: رامي جمال، وتوزيع موسيقي وميكساج و ماستر: أحمد إبراهيم.

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