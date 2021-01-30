ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

العثور على كتيبات لصنع القنابل في منزل أحد مقتحمي الكابيتول

السبت 30/يناير/2021 - 03:44 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم

أعلن محققون أمريكيون أن أفراد أجهزة الأمن عثروا على تعليمات حول كيفية صنع القنابل في منزل أحد عناصر جماعة "براود بويز" المتطرفة الخاضع للتحقيق في قضية اقتحام الكابيتول.

واعتبر المحققون أن دومينيك بيزولا "يشكل خطرا جديا" على المجتمع وقد يحاول الفرار من العدالة، مما يقتضي حبسه على ذمة التحقيق.

وتم اعتقال بيزولا في نيويورك أثناء التحقيقات في اقتحام أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب للكابيتول في يوم إقرار نتائج الانتخابات، وذلك بعد رفض ترامب الاعتراف بهزيمته فيها.

ووجهت لبيزولا تهمتا تدمير ممتلكات حكومية وعرقلة إجراءات رسمية، فيما قد يواجه مزيدا من التهم.

وتقول مواد التحقيق إن بيزولا كان بين المهاجمين الأولين الذين دخلوا مبنى الكابيتول، وأنه كسر نافذة المبنى ليمكّن المحتجين الآخرين من الدخول وأثناء الاقتحام، دخل قاعة مجلس الشيوخ ودخن سيجارا فيها.

واعتقل مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي أكثر من 135 شخصا في إطار قضية اقتحام الكابيتول، الذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

عباس أبو الحسن عن الطبيب المتحرش: 15 فنانا وصديقا ولاعب كرة شهير من ضحاياه

عمرو أديب : بحب اسمع هتافات جماهير الأهلى

من بينهم لاعب الأهلي .. الإسماعيلي يتعاقد مع 5 لاعبين

هوت شورت.. نانسي عجرم تثير الجدل بأنوثتها بإطلالة جريئة

تصميم توقعي جديد للسيارة لادا نيفا LADA NIVA الجيل القادم.. صور

الوسط ده غدار.. عادل الفار: محدش بيسأل عليا.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتصرف ذكي.. قطة تضحي بروحها من أجل إنقاذ عائلة في حريق ضخم | صور

مذهلة.. الطريقة الصحيحة لارتداء الروب الشتوي في المنزل | فيديو

عجائب خلق الله.. شاهد حيوان يتغوط مكعبات هندسية ويحير العلماء | صور