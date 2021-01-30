قبل لقائهما اليوم.. إنبي يكتسح المقاولون العرب فى تاريخ مواجهاتهما بالدوري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب تحت قيادة المدير الفني المخضرم عماد النحاس مواجهة قوية أمام ضيفه إنبي، اليوم السبت، فى إطار مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز "WE" فى المباراة التى تجمع بينهما على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

ويرصد صدى البلد تقريرا يوضح فيه تاريخ مواجهات المقاولون ضد إنبي





التقى المقاولون ضد إنبي فى 29 مباراة فى الدورى الممتاز، تفوق إنبى فى 17 مباراة مقابل 4 للمقاولون العرب، وانتهت 8 مواجهات بالتعادلات، سجل إنبى 48 هدفا مقابل 28 هدفا للمقاولون.





كما تقابل الفريقان في كأس مصر مرتين بنصف النهائي موسم 2008 -2009، وفاز إنبي 3-2، ونصف نهائي كأس مصر 2011 وفاز إنبي بركلات لجزاء بنتيجة 9-8 بعد التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.





مواجهات إنبي والمقاولون العرب بالدوري





موسم 2002-2003: فوز إنبي ذهابا وإيابا 1-0.





موسم 2005-2006: فوز إنبي 2-1 بالدور الأول عن طريق مجدي عبد العاطي وعمرو زكي وأحرز محمد فهمي للمقاولون، فيما حقق المقاولون الفوز في الدور الثاني بهدف تامر عادل.





موسم 2006 -2007: فوز المقاولون 2-1 بهدفي أيمن زين وإبراهيم البهنسي بينما أحرز لإنبي أيمن سعيد، وحقق إنبي الفوز في الدور الثاني بهدف مانو.





موسم 2007-2008: تعادل المقاولون وإنبي 1-1، أحرز أحمد عبدالعزيز للذئاب ومجدي عبد العاطي لفريق إنبي، وفي الدور الثاني فاز إنبي 2-1 عن طريق أحمد رؤوف وأحمد المحمدي، بينما أحرز رامي عادل هدف الذئاب.









موسم 2008-2009: تعادل 3-3 بالدور الأول أحرز للمقاولون إبراهيم كاستيلا "هدفين" وإيهاب المصري "هدف"، بينما أحرز لفريق إنبي أحمد رؤوف "هدفين" وأحمد عبد الظاهر"هدف".





وفي الدور الثاني تعادل الفريقين 2-2، وأحرز للمقاولون إيهاب المصري، بينما أحرز ثنائية إنبي عادل مصطفى وأحمد المحمدي.









موسم 2009 -2010: فوز إنبي 2-1 عن طريق دي فونيه وأحمد رؤوف وأحرز رضا الويشي للمقاولون، وحقق إنبي الفوز بالدور الثاني 3-1 عن طريق دي فونيه "هدف" وأحمد عبد الظاهر "هدفين" وأحرز كاستيلا للمقاولون.





موسم 2010 -2011: فوز إنبي على المقاولون في الدورين بنتيجة 2-1.





موسم 2012: فوز إنبي على المقاولون العرب 3-0 عن طريق هاتريك أحمد رؤوف.





موسم 2013-2014: تعادل 1-1 بالدور الأول، وأحرز صالح جمعة لفريق إنبي ومحمد سالم للمقاولون، وفاز المقاولون بهدف محمد سالم بالدور الثاني.





موسم 2014 -2015: تعادل 2-2 بالدور الأول أحرز لفريق إنبي صلاح عاشور، بينما أحرز للمقاولون عمر جمال ومحمد فضل، وفي الدور الثاني فاز إنبي 4-0 عن طريق محمود قاعود "هدفين" وهدف لمحمود كهربا وصلاح عاشور.





موسم 2015-2016: فوز إنبي 3-1 عن طريق محمود قاعود ورامي صبري وأحمد رفعت بينما أحرز طاهر محمد للمقاولون، وحقق إنبي الفوز بالدور الثاني 3-0 عن طريق ماريو مارتينيز "هدفين" وهدف لصلاح سليمان.





موسم 2016-2017: فوز المقاولون 2-1 عن طريق محمد فاروق ومحمد فضل وأحرز عمرو الحلواني هدف إنبي، بينما تعادل الفريقان سلبيًا بالدور الثاني.





موسم 2017 -2018: تعادل 2-2 بالدور الأول عن طريق أحمد علي ورامي عادل للمقاولون ومحمد مجدي وخالد عبد الرازق هدف بمرماه لنادي إنبي، وحقق إنبي الفوز بالدور الثاني 3-2 عن طريق صلاح سليمان ومحمد مجدي ومحمد بسيوني وأحرز وليام ومحمد ناجي جدو للمقاولون.





موسم 2018-2019: فوز إنبي على المقاولون 2-1، وتعادل سلبي في الدور الثاني.



