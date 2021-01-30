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فن

عبر صدى البلد.. يسرا تطمئن جمهورها على حالتها الصحية

السبت 30/يناير/2021 - 08:16 ص
يسرا
يسرا
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محمد نبيـل
وجهت النجمة الكبيرة يسرا التحية لكل محبينها الملايين عبر الوطن العربي، مؤكدة أن صحتها على أفضل ما يرام.

وحرصت يسرا على تحية موقع صدى البلد الإخباري لمتابعة أخبارها بشكل دائم، وقالت أن حالتها الصحية تحسنت كثيرا بعد تمام شفائها من فيروس كورونا المستجد.

وأضافت يسرا: خالص الشكر والتقدير لوزارة الصحة المصرية، بشكركم جميعا من قلبي على دعائكم واهتمامكم ومشاعركم..وأتمنى للجميع الشفاء والصحة..وإن شاء الله يكون عاما سعيدا على مصر والوطن العربي ويكفينا شر هذا الوباء و ينصرنا عليه.

على جانب أخر نعت الفنانة يسرا وفاة محمد الصغير والد مها الصغير زوجته الفنان احمد السقا إثر إصابته بفيروس كورونا، وكانت ضمن أول المعزين لأسرته في منزل الراحل بمدينة الشيخ زايد في السادس من اكتوبر.

وقالت: "صديقي وحبيبي وأخويا العظيم الطيب الجدع محمد الصغير في ذمة الله... كلامي فيك مش هيوفيك حقك لانك كنت عظيم في كل حاجة إنسانيا و عمليا وغلاوتك عندي فوق الوصف، هتوحشني و ربنا يصبرنا جميعا على فراقك يا غالي.".

وأضافت: "إنا لله وإنا إليه راجعون خالص عزائي للأسرة و الأبناء تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان". 



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