رابح صقر يحيي أولى حفلات اوايسس الرياض

انطلقت بالعاصمة السعودية الرياض، أولى حفلات "اوايسس الرياض" التي تقيمها "الهيئة العامة للترفيه" وجاءت أولى الحفلات بصوت رابح صقر.





وتلقي رابح صقر وهو على المسرح اتصالا هاتفيا امام الجمهور من المستشار تركي ال الشيخ وهو ما أسعده وقام صقر بغناء البومه الجديد "مرحبا رابح صقر” الذي صدر مع بداية العام الجاري، كما قدم رابح في الحفل عددا من أعماله السابقة التي اشتهر بها .





وأبدى صقر سعادته وحماسته لاختياره اول من يفتتح حفلات "اوايسس" والالتقاء بالجمهور و رافق رابح في الحفل فرقة موسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات.



