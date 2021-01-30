البنتاجون: تحليق الطائرات الصينية فوق بحر الصين الجنوبي لم يشكل أي خطر

أعلنت قيادة منطقة المحيط الهادئ للقوات المسلحة الأمريكية أن تحليقات الطائرات الحربية الصينية فوق سفن البحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي، لم تشكل أي خطر على السفن.





وقالت القيادة في بيان لها يوم الجمعة إن المجموعة الضاربة من القوات الأمريكية التي تضم حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" تابعت عن كثب كافة أنشطة القوات البحرية والجوية الصينية.





وأكدت أن تلك الأنشطة "لم تشكل خطرا على سفن القوات البحرية الأمريكية ولا على طائراتها أو البحارة".





وكانت مجموعة من السفن الحربية الأمريكية قد دخلت مياه بحر الصين الجنوبي قبل عدة أيام على خلفية التوترات بين الصين وتايوان التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها.





وقالت الولايات المتحدة إن سفنها تنفذ "مهام روتينية لضمان حرية الملاحة" في المنطقة.



