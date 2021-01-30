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فن

الخلوق المعطاء.. حنان مطاوع تنعى محمد الصغير بكلمات مؤثرة

السبت 30/يناير/2021 - 06:01 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
نعت الفنانة حنان مطاوع  مصفف الشعر محمد الصغير والد الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا، والذي توفي صباح امس متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. 

ونشرت حنان مطاوع  عبر حسابها بإنستجرام صورة للراحل وعلقت قائلة : للأنسان الخلوق المعطاء صاحب الابتسامة الدائمة،كريم الأخلاق 
تعازى للزميل احمد السقا و الزميلة مها الصغير وللاسرة الكريمة.

أقيم امس الجمعة عزاء مصفف الشعر وخبير التجميل محمد الصغير، داخل منزله في الشيخ زايد، بعد وفاته صباح اليوم متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وتستمر مراسم العزاء حتى غد السبت.

واستقبل الفنان أحمد السقا زوج ابنة المصفف الراحل، المشاركين في عزاء محمد الصغير، حيث حرص عدد من النجوم على حضور العزاء كان من بينهم الفنانة يسرا، هاني رمزي، الإعلامية بوسي شلبي، والمخرج محمد سامي، والمنتج عماد زيادة وغيرهم مما جمعتهم علاقة صداقة بالراحل.

وكانت صلاة الجنازة قد أقيمت عقب ظهر امس الجمعة في مسجد السلطان حسين بطريق صلاح سالم، وتم دفن جثمانة بمقابر أسرته.

يذكر أن محمد الصغير هو والد المذيعة مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا.

وكان السقا، قد أعلن وفاة حماه من خلال نشر صورة  له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" تعليقًا عليها: "توفى الى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيد/محمد الصغير، الرجاء الدعاء له بالرحمة".
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