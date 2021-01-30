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منوعات

أنكر وجود الفيروس .. كورونا يفتك بـ رسام رفض ارتداء الكمامة| صور

السبت 30/يناير/2021 - 05:50 ص
كورونا
كورونا
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عزة عاطف
قتل فيروس كورونا المستجد أحد منظري المؤامرة، الذي عاش معتقدًا أن الفيروس مجرد "خدعة" و"فبركة" صنعتها وسائل الإعلام ورفض ارتداء الكمامة طوال الوقت وفي أي مكان.

اعتاد رسام بريطاني يدعى «جاري ماثيوز» من شروزبري في شروبشاير مشاركة منشورات عبر مواقع التواصل تفيد بعدم تصديقه لوجود فيروس كورونا ورفض ارتداء قناع واقي أو الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

ولسوء حظه أصيب الرجل البالغ من العمر 46 عامًا بالفيروس القاتل وتوفي بعد أسبوع من المعاناة الشديدة، وقد حذرت عائلته الحزينة الآخرين من عدم الانجراف وراء الشائعات، فالفيروس موجود وقاتل بالفعل.

وشرحت عائلته وفقًا لصحيفة مترو كيف استمر الرسام في تكذيب وسائل الإعلام، وأودى به بحثه عن "الحقيقة" إلى حفرة مظلمة. 

تقول عائلته بأنه تجاهل الإجراءات الاحترازية واستمر في مقابلة الأصدقاء طوال الوباء، يؤكد ابن خالته: " منذ حوالي عامين أو ثلاثة أعوام أصبح قلقًا للغاية بشأن الصراع في سوريا من وجهة نظر إنسانية". 

وأضاف: "أعتقد أنه قرأ بعض القصص التي دفعته إلى عدم الثقة في وسائل الإعلام،وقاده ذلك في النهاية إلى بعض مجموعات إنكار وجود تغير المناخ التي بدأ بالنشر عنها عبر حساباته الشخصية".

ثم تبعتها جماعات التكذيب بشأن انتشار الفيروس، وقد دعا أحد منظري المؤامرة من زملاء جاري إلى تشريح جثته لكشف ما يعتقد أنه "السبب الحقيقي" لوفاته، مدعيا إصابته بالربو. 

لكن أسرة جاري قالت بأنها لم تكن على علم بأي تشخيص للربو، قائلة إنه ربما حصل بدلًا من ذلك على جهاز استنشاق للادعاء بأنه معفي من ارتداء قناع إذا واجهته.
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