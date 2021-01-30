ربنا جبر بخاطري.. عمر كمال يستعيد ذكريات بدايته في شوارع القاهرة

نشر الفنان عمر كمال، صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





وظهر عمر كمال وهو يتجول في شوارع القاهرة، مشيرا إلي إعلان لإحدي شركات الاتصال علي كبري أكتوبر.





وكتب معلقا: كنت بحلم امشى على كوبرى أكتوبر وشوارع القاهرة يكون ليا إعلانات وصور مع شركات كبيرة .. بس الحمد لله ربنا كريم وبيجبر بخاطرى.





يذكر أن المطرب عمر كمال كشف مع الإعلامي أحمد موسى، كواليس بداياته، قائلا إنه بدأ في محافظة السويس من 14 سنة وعمل في محطة بنزين وعامل نظافة وديليفري وأمن.





وأضاف: "اشتغلت في كل حاجة لتوفير مصدر دخل لأن والدي توفي منذ فترة طويلة وكان من الضروري العمل كي أنفق على بيتي وأسرتي".





وتابع عمر كمال: "في الفترة الأخيرة طالبت الشباب بضرورة السعي والعمل حتى ولو مش في نفس مجال التخرج".