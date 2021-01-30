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فن

موجز السوشيال ميديا.. نجوم الفن ينعون محمد الصغير... ابطال افريقيا في المونديال يتصدر الترند... مؤمن زكريا للأهلي: كان نفسي أكون موجود

السبت 30/يناير/2021 - 08:00 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشر موقع "صدى البلد" على مدى الساعات الماضية عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:


دشن  عدد من  رواد موقع التواصل الإجتماعى تويتر هاشتاج # ابطال افرقيا في المونديال و ذلك بعد نجح الأهلي في التأهل لمونديال الأندية بعد إحرازه لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، عقب تغلبه على مواطنه الزمالك في نهائي البطولة بالقاهرة 2 / 1.


احتفل عمر جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بعيد ميلاده ال ٢٩.



نشر لاعب الأهلي مؤمن زكريا صورة لحظة وصول فريق الأهلي إلى الدوحة استعدادا للمشاركة فى مواجهات كأس العالم للأندية.



نشر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بطل أفريقيا، فيديو جديد للاهلي عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .


نشرت الفنانة هنادي مهني، صورة جديدة من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

 شاركت الفنانة هيدي كرم جمهورها بصورة جديدة لها من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 


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