موجز السوشيال ميديا.. نجوم الفن ينعون محمد الصغير... ابطال افريقيا في المونديال يتصدر الترند... مؤمن زكريا للأهلي: كان نفسي أكون موجود

دشن عدد من رواد موقع التواصل الإجتماعى تويتر هاشتاج # ابطال افرقيا في المونديال و ذلك بعد نجح الأهلي في التأهل لمونديال الأندية بعد إحرازه لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، عقب تغلبه على مواطنه الزمالك في نهائي البطولة بالقاهرة 2 / 1.