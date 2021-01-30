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مصر تسجل 48 حالة وفاة و589 إصابة جديدة بفيروس كورونا والسعودية تمدد منع سفر المواطنين وإغلاق المنافذ لـ 17 مايو.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

السبت 30/يناير/2021 - 07:31 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
  • مصر.. تحرير 38 عاملا مختطفا بليبيا
  • واشنطن: أولويات إدارة بايدن منع إيران من امتلاك سلاح نووي
  • فرنسا تغلق حدودها أمام الدول غير الأوروبية باستثناء الرحلات الضرورية
  • تونس.. خلو الظرف المشبوه المرسل لرئاسة الجمهورية من أي مواد خطرة

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري. 

وقالت صحيفة "الراي" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 48 حالة وفاة و589 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى  خروج  360 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 128800 حالة.

وذكرت "الوطن" أن النائب في مجلس الشيوخ المصري عن محافظة قنا أسامة الهواري، أعلن، تحرير المختطفين المصريين من قبل عصابات إجرامية في ليبيا، وأنهم في طريقهم للعودة، مشيرًا إلى أنه اجتمع مع أسر وأهالي مختطفي قرية العمرة، التابعة لمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا، على يد عصابات مسلحة بدولة ليبيا لطلب فدية مقابل إطلاق سراحهم.

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "القبس" إن وزارة الداخلية السعودية، أعلنت، عن تعديل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل ليكون اعتبارًا من 17 مايو بدلًا من 31 مارس.

وأشارت "الجريدة" إلى أن النيابة العمومية في تونس أعلنت أن الاختبارات الفنية بينت عدم احتواء الظرف المشبوه الذي أرسل إلى رئاسة الجمهورية على أي مواد سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة، مضيفة أن مصالح رئاسة الجمهورية أحالت بتاريخ 26 يناير ظرفا ممزقا للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس، وطلبت إجراء الاختبارات الفنية اللازمة، مضيفة أن الإدارة المذكورة أرجعت الظرف المذكور للرئاسة في اليوم نفسه بعد إجراء الاختبارات الفنية المطلوبة.

دوليًا، ذكرت "الأنباء" أن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس أعلنت إغلاق بلاده لحدودها بدءًا من الأحد أمام الرحلات الآتية من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي “ما لم يكن هناك مسوّغا قاهرا”، وذلك في محاولة للحد من تفشي وباء كوفيد-19.

وأفادت "الوطن" بأن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أكد أن الملف النووي الإيراني أولوية قصوى لإدارة بايدن، مشيرًا إلى أن على الرئيس الأمريكي التعامل مع ما تعتبر أزمة نووية متصاعدة، مؤكدًا أن إيران تقترب من الحصول على مواد انشطارية تكفي لإنتاج سلاح نووي.

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