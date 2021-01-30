تركيب 64 برج كهرباء جهد متوسط بقرى مركز الحسنة

واصلت محافظة شمال سيناء تنفيذ خطة الإنارة بقرى منطقة وسط سيناء، الحسنة ونخل، لاستكمال مشروع إنارة القرى.





وأعلن مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء، أنه تم الانتهاء من تركيب محول كهرباء وأبراج وأعمدة إنارة بمشتملاتها في قرى مركز الحسنة بوسط سيناء.





وقال أسامة أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، إنه تم تركيب محول كهربائي، وتركيب 46 برج جهد متوسط بالمشتملات، و109 أعمدة إنارة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021م، وقد شملت خطة التركيب عدة تجمعات بـ3 قرى منها: "تجمع البياض وحي التقوى بقرية القسيمة، وحي التحرير بقرية المنبطح، وحي الجهامات بقرية المنبطح.





وتابع اللواء أسامة أحمد عفش موقف توصيل الكهرباء بتجمع الغبرا بقرية البرث، بطول 2.5 كم جهد متوسط ومحول كهرباء قدرة 200 كف أ، بالإضافة إلى تركيب 30 عامود إنارة، ومعاينة مبنى الوحدة المحلية بالقرية.





وأعلن مجلس مدينة الحسنة، أنه تم تسليم موقع أعمدة ضغط منخفض بقرية الجدي، ورفع كفاءة أعمدة الإنارة بالقرية، لرفع المعاناة عن الأهالى بالقرية، وحل أزمة الكهرباء بها وتوفير حياة كريمة للمواطنين.





وأوضح رئيس مجلس مدينة الحسنة، أنه جار الانتهاء من صيانة وإصلاح جميع كشافات الإنارة بالحى البدوى الغربى بمدينة الحسنة، وجار رفع كفاءة الحى بالكامل واستكمال العمل بباقى الأحياء الأخرى.





وكلف اللواء أسامة أحمد محمد عفش، المهندس محمد أحمد لافى، مدير الإدارة الهندسية، بمعاينة تجمع الجهامات بالقرية وادي العمرو لتدعيمه بمحول كهرباء قدرة تشغيل 200 كف أ، وتركيب 30 عامود إنارة.





وأوضح رئيس المدينة أن اعتمادات الخطة الاستثمارية للحسنة للعام المالي الجاري2020 / 2021م، بلغت 23 مليونا و200 ألف جنيه، حيث تم توزيعها على محاور التنمية الأساسية، شملت 7 ملايين جنيه لأعمال الكهرباء، و11 مليونا و500 ألف جنيه للطرق، ومليونا و50 ألف جنيه لتحسين البيئة، و3 ملايين و650 ألف جنيه لتدعيم الوحدات المحلية.





من جانبه، أكد رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء سليمان فرج، أن محافظة شمال سيناء خصصت مبلغ 30 مليونا و775 ألف جنيه كاعتمادات للخطة الاستثمارية لمركز ومدينة نخل بوسط سيناء للعام المالي الجاري.





وقال رئيس مركز ومدينة نخل إنه يرصد متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية الجاري تنفيذها على مستوى المركز والمدينة، مشيرا إلى أن المبلغ المخصص لنخل يتم توزيعه على محاور التنمية الأساسية، منها 12 مليون جنيه لأعمال الكهرباء و15 مليونا للطرق و3 ملايين و700 ألف جنيه لتحسين البيئة و75 ألف جنيه لدعم الوحدات المحلية.







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