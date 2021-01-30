ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رافضا التفريط في أي لاعب.. المقاولون العرب يغلق باب العروض خلال الميركاتو الشتوي

السبت 30/يناير/2021 - 07:49 ص
المقاولون العرب
المقاولون العرب
Advertisements
محمد رشاد
أغلق مسئولو  نادي المقاولون العرب باب العروض التى ترددت منذ انطلاق الميركاتو الشتوي الجاري بشكل تام، للحفاظ على تركيز اللاعبين مع الفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد دخول أكثر من لاعب دائرة اهتمامات نادى الزمالك خلال الفترة الأخيرة بعد تألقهم مع ذئاب الجبل.

وأكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم، أن النادى لا ينوي التفريط في أى لاعب مهما كانت المغريات من أجل الحفاظ على القوام الأساسي للفريق وتخطى المرحلة الصعبة التى يمر بها بسبب تراجع النتائج.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 16 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 7 نقاط بعد خوض 9 مباريات حيث، فاز المقاولون في مباراتين وتعادلوا في مباراة وتلقو 6 هزائم، واستقبلت شباك المقاولون 14 هدفًا فيما سجل لاعبو ذئاب الجبل 9 أهداف.

ويستعد المقاولون لمواجهة فريق إنبي بالجولة 11 من عمر مسابقة الدوري العام، والمقرر إقامتها اليوم، السبت، حيث يطمح ذئاب الجبل إلى تحسين مركزهم بجدول المسابقة بعد النتائج السلبية التى شهدتها بداية الموسم الجاري.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الثلاثاء .. المقاولون العرب يسافر إلى جيبوتي لمواجهة بطلها في الكونفدرالية

غدا.. لاعبو المقاولون العرب يخضعون لمسحة كورونا استعدادا للسفر إلى جيبوتي

علاء عبد الغني: المقاولون ثالث الأندية المصرية تتويجا بالبطولات وجاهزون لأفريقيا

المقاولون يواصل استعداداته لمباراة الزمالك في افتتاح الدوري المصري

المقاولون عن رحيل سيف الدين جزيري: نرفض رحيل أي لاعب في يناير

المقاولون العرب يجري مسحة طبية اليوم قبل مواجهة الإسماعيلي

ترشيحاتنا

أحمد بلال: صعب مصطفى محمد يقعد فالكاو على الدكة في جالاطا سراي

الوسط ده غدار.. عادل الفار: محدش بيسأل عليا.. شاهد

عجائب خلق الله.. شاهد حيوان يتغوط مكعبات هندسية ويحير العلماء | صور

بمكياج صاخب.. درة تخطف الأنظار عبر انستجرام

الخلطة السرية.. حقيقة زيارة مؤسس كنتاكي لمصر وصورته على الكورنيش

5 آيات لاستجابة الدعاء سريعا قبل صلاة الفجر بساعة

Advertisements

أخبار الرياضة.. كبار بيراميدز ينهون الخلاف بين إدارة النادي ونجم الفريق.. شوبير: محمد الشناوي أقنع وليد سليمان بالسفر مع الأهلي لقطر.. وأحمد الطيب: لن أجامل الدحيل على حساب نادي مصري

أحمد الطيب: من يهاجمني فئة مغيبة.. ولن أجامل الدحيل على حساب نادي مصري

شوقي السعيد: وليد سليمان لاعب مؤذي.. وهو من أشاع لعبي بدبابيس

نيبوشا: أوباما أفضل لاعب دربته في الزمالك.. أردت ضمه لفريقي الحالي

أحمد بلال: صعب مصطفى محمد يقعد فالكاو على الدكة في جالاطا سراي

لم يتبق سوى يومين.. خالد الغندور: الزمالك يريد ضم حسام حسن واللاعب لديه الرغبة أيضا

ضعاف الشخصية.. شوقي السعيد: لاعبوا الزمالك كانوا يتجاوزون في حق المدربين

قبل لقائهما اليوم.. إنبي يكتسح المقاولون العرب فى تاريخ مواجهاتهما بالدوري

الثقة والهدوء.. رسالة جوزيه لموسيماني ولاعبي الأهلي قبل كأس العالم للأندية

رضا عبد العال: كنت منحوسا مع طنطا.. ولو أنا الأهلي كنت هجيب حقي في ضربات الجزاء

دربه مرتين.. مدرب الإسماعيلي الجديد: آري بابل مهاجم رائع يعلم مدى مسئوليته داخل الملعب

أحمد بلال: تألق مصطفى محمد مع جالطة سراي صعب.. وراتبه بالنسبة للدوري التركي «ضعيف»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاع جديد.. أسعار سيارت ام جي MG اليوم في مصر.. صور

الخلطة السرية.. حقيقة زيارة مؤسس كنتاكي لمصر وصورته على الكورنيش

في الهواء.. شاومي تطلق جهازا لشحن الهاتف عن بعد ومن أي مكان بالغرفة | فيديو