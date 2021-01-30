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رياضة

أخبار الرياضة.. كبار بيراميدز ينهون الخلاف بين إدارة النادي ونجم الفريق.. شوبير: محمد الشناوي أقنع وليد سليمان بالسفر مع الأهلي لقطر.. وأحمد الطيب: لن أجامل الدحيل على حساب نادي مصري

السبت 30/يناير/2021 - 08:02 ص
أخبار الرياضة
أخبار الرياضة
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محمد رشاد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى من  صباح اليوم السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:


كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، أحداثا جديدة في أزمة عبدالله بكري، مع مسئولي نادي بيراميدز بعد حكمة "الغابة"، التي نشرها اللاعب على مواقع التواصل الاجتماعي.


كشف الإعلامي أحمد شوبير عن كواليس سفر وليد سليمان مع بعثة النادي الأهلي لقطر لمؤازرة الفريق في مونديال الأندية.


أكد شوقي السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأسبق تعمده إيذاء وليد سليمان صانع ألعاب الأهلي خلال إحدى مباريات القمة بين الفريقين، موضحًا أسباب رحيله عن الأبيض.


كشف أحمد الطيب المعلق الرياضي عن تعليقه على مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام الدحيل القطري في كأس العالم للأندية في قطر عبر قناة الكأس 3 المشفرة وذلك يوم الخميس المقبل فى اولى مباريات الفريقين بمونديال الأندية.
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