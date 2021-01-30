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رياضة

المقاولون العرب فى مواجهة قوية أمام إنبي بالدوري الممتاز.. اليوم

السبت 30/يناير/2021 - 08:25 ص
المقاولون العرب
المقاولون العرب
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محمد رشاد
يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، بقيادة المدير الفني عماد النحاس، مواجهة قوية أمام ضيفه إنبي تحت قيادة المخضرم حلمي طولان، اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة العاشرة في بطولة الدوري المصري الممتاز.


ونجح المقاولون العرب في إبرام صفقات جديدة، منها التعاقد مع أحمد حسن مكي، مهاجم الإنتاج الحربي وسموحة والزمالك السابق، في صفقة انتقال حر لتدعيم خط الهجوم، كما ضم المقاولون اللاعب محمد رزق من صفوف إنبي علي سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.


ويسعى المقاولون للعودة مرة أخرى لطريق الانتصارات في بطولة الدوري الممتاز بعدما تلقى ذئاب الجبل خسارتين متتاليتين أمام الأهلي وسموحة 3-2 و2-1 بالترتيب رغم تقدم المقاولون في النتيجة باللقاءين.


ويتواجد المقاولون في المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 7 نقاط بعد الفوز في مباراتين أمام البنك الأهلي والإسماعيلي والتعادل مع سيراميكا 1-1، والخسارة في 6 مباريات أمام الزمالك والانتاج الحربي ووادي دجلة وبيراميدز والأهلي وسموحة وأحرز لاعبوه 9 أهداف ودخل مرماهم 14 هدفا.


بينما يحتل فريق إنبي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة، بعدما خاض 7 مباريات محققا الفوز في 4 لقاءات والتعادل في مباراة والخسارة في مباراتين، وسجل لاعبوه 10 أهداف ودخل مرماهم 8 أهداف قبل لقاء المقاولون اليوم، السبت.
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