ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

فيتنام تسجل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 30/يناير/2021 - 07:43 ص
كورونا
كورونا
Advertisements
أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة الفيتنامية تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم السبت، وذلك في تفش جديد للعدوى، حيث سجلت الإصابات في خمس مدن وأقاليم منها العاصمة هانوي.
وأضافت الوزارة، في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم)، أنها رصدت 32 من الحالات الجديدة في إقليم هاي دوانج واثنتين في إقليم قوانج نينه المجاور.
وذكرت أنها سجلت أكثر من 1700 إصابة بالفيروس منذ ظهوره قبل عام منها 873 حالة محلية.
Advertisements
Advertisements

أفضل سورة تقرأ في الصباح .. تفتح لك أبواب الخير والرزق الواسع والبركات

حكم الغسل من الجنابة والنزول من المنزل بدونه

رأيي ممكن يزعلكم.. عمرو أديب: الأهلي يحتاج مساندة اكتر من لقاء أبو تريكة

هتوصل في 10 دقائق.. 5 معلومات عن محور روكسي - رمسيس الجديد

أخبار الرياضة.. كبار بيراميدز ينهون الخلاف بين إدارة النادي ونجم الفريق.. شوبير: محمد الشناوي أقنع وليد سليمان بالسفر مع الأهلي لقطر.. وأحمد الطيب: لن أجامل الدحيل على حساب نادي مصري

أحمد الطيب: من يهاجمني فئة مغيبة.. ولن أجامل الدحيل على حساب نادي مصري

مقتل 5 أشخاص بحادث تحطم مروحية عسكرية في كوبا

الخلطة السرية.. حقيقة زيارة مؤسس كنتاكي لمصر وصورته على الكورنيش

ذكرى الطفلة المعجزة فيروز.. سبب وفاتها وأبرز تكريماتها

شوقي السعيد: وليد سليمان لاعب مؤذي.. وهو من أشاع لعبي بدبابيس

عباس أبو الحسن عن الطبيب المتحرش: 15 فنانا وصديقا ولاعب كرة شهير من ضحاياه

نيبوشا: أوباما أفضل لاعب دربته في الزمالك.. أردت ضمه لفريقي الحالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاع جديد.. أسعار سيارت ام جي MG اليوم في مصر.. صور

الخلطة السرية.. حقيقة زيارة مؤسس كنتاكي لمصر وصورته على الكورنيش

في الهواء.. شاومي تطلق جهازا لشحن الهاتف عن بعد ومن أي مكان بالغرفة | فيديو