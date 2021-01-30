وول ستريت تنهي الجلسة على تراجعات حادة بفعل مخاوف اللقاح وجنون التداولات

هبطت مؤشرات الأسهم الأمريكية، منهية جلستها على أكبر هبوط أسبوعي منذ أكتوبر تشرين الأول، إذ ق المستثمرون تداعيات نتائج تجارب جونسون آند جونسون للقاح كوفيد-19، في حين زادت التقلبات بفعل مواجهة بين صناديق التحوط في وول ستريت ومستثمرين أفراد صغار.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 620.74 نقطة، بما يعادل 2.03 بالمئة، إلى 29982.62 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 73.14 نقطة، أو 1.93 بالمئة، إلى 3714.24 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 266.46 نقطة، أو اثنين بالمئة، إلى 13070.70 نقطة.

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وتكبدت المؤشرات الرئيسية الثلاثة جميعها أكبر خسائرها الأسبوعية منذ نهاية أكتوبر، إذ فقد داو 3.82 بالمئة، وتراجع ستاندرد آند بورز 3.31 بالمئة وخسر ناسداك 3.49 بالمئة.



وعلى أساس شهري، انخفض داو 2.04 بالمئة، وهبط ستاندرد آند بورز 1.12 بالمئة وربح ناسداك 1.42 بالئم,