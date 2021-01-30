ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الطماطم تسجل 3 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 30 -1- 2021

السبت 30/يناير/2021 - 09:01 ص
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم، السبت 30-1-2021، وفقا لما أعلنته تسعيرة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي بآخر تحديث.

ووصل سعر الكيلو الواحد من الطماطم إلى 3 جنيهات للكيلو، والبطاطس إلى 2.25 جنيه للكيلو، والبصل إلى 5.5 جنيه، وبلغ سعر كيلو الكوسة 4.5 جنيه، والجزر بدون عروش 2.5 جنيه للكيلو، أما الفاصوليا فسجلت 4 جنيهات للكيلو كأعلى سعر.


اِقرأ أيضًا:


ووصل سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى 2.75 جنيه للكيلو، والرومي بـ 2.75 جنيه للكيلو الواحد، والأبيض 2.75 جنيه، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 4 جنيهات، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 4 جنيهات، والألوان بـ 18 جنيهًا للكيلو الواحد، بالإضافة إلى الملوخية بـ 4 جنيهات.


وسجل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب 4 جنيهات للكيلو، والبلدي بـ 3.5 جنيه، أما البسلة فوصل سعر الكيلو منها لـ 6 جنيهات، والثوم بـ27 جنيهًا، والسبانج بـ 5 جنيهات، والقلقاس بـ 6.5 جنيه.


وعلى صعيد الفاكهة، وصل سعر كيلو البرتقال البلدي والسكري إلى 4.5 جنيه، وأبو سرة بـ 5 جنيهات، والليمون البلدي بـ 14 جنيها، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 23 جنيها.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الطماطم تسجل 5 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 21-12-2020

أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم الإثنين 4-1-2021

الطماطم بـ 2.5 جنيه للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم

الليمون البلدي يسجل 14جنيها للكيلو.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 11-1-2021

استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 12-1-2021

الطماطم تسجل 3 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 16 -1- 2021

ترشيحاتنا

الصين تستفيد من كورونا بمبلغ 52.6 مليار دولار.. تفاصيل

بعد زيادة الأسعار.. تعرف على أسعار سيتروين سي اليزيه

شاهد على خروج بنى إسرائيل إلى سيناء.. دير البنات بوادي فيران واحة الهدوء والعبادة لراهبات أوروبا

دنيا عبد العزيز: لا أفكر في الزواج

السعودية.. تحذير شديد اللهجة من طقس اليوم

دعاء المظلوم على الظالم

Advertisements

لا بديل عنها لتركيب العداد .. اعرف قيمة ممارسة الكهرباء وعقوبة عدم دفعها

أفضل سورة تقرأ في الصباح .. تفتح لك أبواب الخير والرزق الواسع والبركات

الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم: انخفاض الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار

السعودية.. تحذير شديد اللهجة من طقس اليوم

حكم الغسل من الجنابة والنزول من المنزل بدونه

عيار 24 يسجل 923 جنيها للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 30-1-2021

هتوصل في 10 دقائق.. 5 معلومات عن محور روكسي - رمسيس الجديد

عمل لا على الحسبان أو الخاطر.. المباحث الفيدرالية تكشف خبايا اقتحام الكونجرس

الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية بالبلاد بدءا من الغد وحتى الثلاثاء المقبل

أخبار الرياضة.. كبار بيراميدز ينهون الخلاف بين إدارة النادي ونجم الفريق.. شوبير: محمد الشناوي أقنع وليد سليمان بالسفر مع الأهلي لقطر.. وأحمد الطيب: لن أجامل الدحيل على حساب نادي مصري

الخلطة السرية.. حقيقة زيارة مؤسس كنتاكي لمصر وصورته على الكورنيش

أحمد الطيب: من يهاجمني فئة مغيبة.. ولن أجامل الدحيل على حساب نادي مصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أسعار سوبارو XV الأخيرة في السوق المصري

بفستان زفاف.. هيدي كرم تستعرض أناقتها في مسلسل لؤلؤ

بعد زيادة الأسعار.. تعرف على أسعار سيتروين سي اليزيه