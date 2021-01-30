الخام الأمريكي يتراجع عند التسوية بفعل مخاوف حيال توزيع لقاحات فيروس كورونا

تراجعت أسعار الخام الأمريكي بشكل طفيف عند التسوية بعد تداولها داخل نطاق ضيق، إذ يساور المستثمرين قلق حيال استمرار الجائحة العالمية وبطء توزيع اللقاحات.





كما أغلقت عقود خام برنت الأكثر نشاطا عالميا على انخفاض على خلفية مخاوف حيال توزيع اللقاحات وفاعلية أحدها.





وجرت تسوية العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم مارس على ارتفاع 36 سنتا، بما يعادل 0.6 بالمhئة، إلى 55.88 دولار للبرميل.





ويحل اليوم أجل عقد برنت تسليم مارس، وجرت تسوية عقد أبريل الأكثر نشاطا على هبوط ستة سنتات عند 55.04 دولار للبرميل.





ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 52.20 دولار للبرميل.





خلص استطلاع رأي أجرته رويترز إلى أن أسعار النفط من المتوقع أن تحوم حول مستوياتها الحالية لفترة كبيرة من 2021 قبل أن يكتسب التعافي زخما مع الاتجاه لنهاية العام.





ومن المقرر أن تخفض السعودية الإنتاج مليون برميل يوميا في فبراير ومارس وتحسن في يناير كانون الثاني امتثال منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، في إطار مجموعة أوبك+، لقيود الإنتاج.





وخلص مسح لرويترز إلى أن إنتاج أوبك النفطي ارتفاع في يناير بعد أن اتفقت أوبك+ على تخفيف القيود على الإمدادات.





لكن الزيادة كانت أقل من الكمية المتفق عليها، وذلك في ظل انخفاض غير طوعي للصادرات النيجيرية حد من الزيادة.