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اقتصاد

أسعار الأسماك والجمبرى اليوم السبت 30 يناير 2021.. تعرف عليها

السبت 30/يناير/2021 - 11:00 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
شهدت أسعار الأسماك اليوم، السبت 30  -1-2021، انخفاضًا في أسعار بعض الأصناف أهمها البلطي المزارع، وذلك وفقا للأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة.


وانخفض سعر البلطى المزارع "1" ليتراوح بين  17-19 جنيها للكيلو مقابل 18-20 جنيها للكيلو، وأسعار البلطي المزارع 2، لتتراوح بين    14 - 16 جنيها للكيلو مقابل 15 - 17 جنيها للكيلو، فيما استقرت أسعار البلطى الأسوانى بين 17 – 37  جنيها للكيلو، والبلطى الفيليه 30 – 110 جنيهات للكيلو. 


وانخفضت أسعار السمك البورى 1 لتتراوح بين 39- 45 جنيها للكيلو مقابل 40-50 جنيها للكيلو، وأسعار البورى "2" لتسجل 29-35 جنيها للكيلو مقابل 32-38 جنيها للكيلو، وسعر البربون "1" لـ34-40 جنيها للكيلو، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، وسعر المرجان "1" 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.

 
وتراوحت أسعار المكرونة السويسي بين 60 - 70 جنيها للكيلو، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو، وأسعار المكرونة الخليجى 26 – 30 جنيها للكيلو، وبرانيس اسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو، وسعر السمك موسى 60 – 80 جنيها.


واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-210 جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار القشر بياض بين 70-100 جنيه للكيلو، وسعر البياض الأملس "1" 70-100 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس "2" 25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها.


واستقرت أسعار السبيط والكالميارى والسابيا 110 – 170 جنيها الكيلو، والكابوريا بين 30 – 130 جنيها للكيلو، وأسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2" مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.
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