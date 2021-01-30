مقتل 8 من رجال الأمن في تفجير شرق أفغانستان

ذكرت وسائل إعلام أفغانية، مقتل 8 من قوات الأمن في تفجير استهدف نقطة أمنية بولاية ننجزهار شرق البلاد.











من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أمس، الجمعة، أن إدارة الرئيس جو بايدن لن تكون ملتزمة بالانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من أفغانستان بحلول شهر مايو المقبل، نظرا لعدم وفاء جماعة طالبان بالتزاماتها حسب اتفاقها مع الولايات المتحدة.









وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي إن طالبان لم تف بتعهداتها، بإدانة الإرهاب ووقف الهجمات على قوات الأمن الوطني الأفغانية، ومن ثم فسيكون من الصعب للغاية تحديد مسار واضح لتسوية تفاوضية.









وأكد متحدث البنتاجون أن الولايات المتحدة ستظل ملتزمة بالعمل على التوصل لتسوية تفاوضية بين طالبان وبين الحكومة الأفغانية.







