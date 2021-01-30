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أخبار العالم

مقتل 8 من رجال الأمن في تفجير شرق أفغانستان

السبت 30/يناير/2021 - 08:22 ص
تفجير في أفغانستان
تفجير في أفغانستان
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قسم الخارجي
ذكرت وسائل إعلام أفغانية، مقتل 8 من قوات الأمن في تفجير استهدف نقطة أمنية بولاية ننجزهار شرق البلاد.


من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أمس، الجمعة، أن إدارة الرئيس جو بايدن لن تكون ملتزمة بالانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من أفغانستان بحلول شهر مايو المقبل، نظرا لعدم وفاء جماعة طالبان بالتزاماتها حسب اتفاقها مع الولايات المتحدة.


وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي إن طالبان لم تف بتعهداتها، بإدانة الإرهاب ووقف الهجمات على قوات الأمن الوطني الأفغانية، ومن ثم فسيكون من الصعب للغاية تحديد مسار واضح لتسوية تفاوضية.


وأكد متحدث البنتاجون أن الولايات المتحدة ستظل ملتزمة بالعمل على التوصل لتسوية تفاوضية بين طالبان وبين الحكومة الأفغانية.


وكان وزير الخارجية الأمريكي أكد - في اتصال هاتفي مع الرئيس الأفغاني أشرف غني - أن هناك دعما دبلوماسيا قويا لعملية السلام التي تركز على مساعدة أطراف النزاع على التوصل لتسوية سياسية قادرة على البقاء ووقف شامل لإطلاق النار يستفيد منه جميع الأفغان.
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