التطوير مستمر.. محمد جاد: الرئيس السيسي وجه بنقل سكان السيدة عائشة لمساكن حضارية |شاهد

قال الإعلامي محمد جاد ، إن تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعات تطوير القاهرة الكبري أصبح بمثابة التزام مستر ومسئولية، موضحا أن الرئيس السيسي وجه بنقل السكان، من مناطق العشوائيات بمحيط السيدة عائشة ومصر القديمة لأماكن سكنية حضارية؛ للحفاظ على الإرث التاريخي بتلك المناطق وكسر الكثافة السكانية.





وأضاف الإعلامي محمد جاد، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص على الالتقاء، خلال جولته بالأمس، بعدد من المسئولين عن المشروعات؛ للتشديد على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية، ومتابعة سير العمل، معقبا "التطوير مستمر".





وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر الأمس، بجولة تفقدية لعدد من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى وما تتضمنه من شبكة طرق ومحاور وكبارى جديدة، وكذلك مشروع تطوير منطقة مصر القديمة والسيدة عائشة، ومنطقة محور الحضارات.





وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن جولة الرئيس شملت الأعمال الحالية الجارى تنفيذها أو استكمالها فى مناطق شرق القاهرة وأحياء مدينة نصر ومصر الجديدة وطريق الأوتوستراد، وكذلك شبكة الكباري التي تم إنشاؤها لربط منطقة محور الحضارات بالمحاور والطرق الرئيسية للعاصمة وذلك فى إطار التطوير الشامل لمنطقة بحيرة عين الصيرة التاريخية ومحيط متحف الحضارة بمصر القديمة، ذلك التطوير الذى استعاد الوجه الحضاري للمنطقة وحولها إلى مقصد سياحي متطور يتسم بطابع معماري حديث ومتكامل الخدمات.



