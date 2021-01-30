الاقتصاد الألماني يقتنص نموا 0.1% في الربع الأخير

بما يشير إلى أن الحوافز التي تقدمها الحكومة للشركات للإبقاء على العاملين في وظائفهم خلال جائحة كورونا تحمي سوق العمل في أكبر اقتصاد في أوروبا.



وقال مكتب العمل إن عدد العاطلين على العمل المعدل في ضوء العوامل الموسمية انخفض 41 ألفا إلى 2.729 مليون. وكان استطلاع لرويترز قد توقع ارتفاعا في عدد العاطلين بواقع ستة آلاف.



لكن معدل البطالة بقي دون تغيير مقارنة بالشهر السابق عند ستة بالمئة.

وأظهرت بيانات منفصلة أن عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا انخفض على نحو غير متوقع في يناير