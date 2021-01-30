مسئول لبناني: الناس متعبة والإقفال زاد من إنهاكها

طالب رئيس حزب التوحيد العربي اللبناني وئام وهاب، بضرورة اتخاذ قرار بصرف قرض البنك الدولي بالدولار وليس على أساس سعر المنصة.





وأوضح وهاب وفقا لما نقلته ليبانون ديبايت أن هناك نقاشًا حول كيفية توزيع قرض البنك الدولي للعائلات الفقيرة، وقالت: لذا أتمنى على وزير المالية إتخاذ قرار صرفه بالدولار كما سيأتي وليس على أساس سعر المنصة ٣٩٠٠ ليرة، فالناس متعبة والإقفال زاد من إنهاكها".





وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال إنه سيجرى زيارة ثالثة إلى لبنان، بعد التحقق من أمور أساسية.





ونقلت قناة "العربية" عن ماكرون قوله إن النظام اللبناني يمر بمأزق بسبب الفساد والترهيب، موضحا أن "خارطة الطريق الفرنسية ما زالت على الطاولة ولا حلول غيرها".





ولم يكشف الرئيس الفرنسي موعد الزيارة المرتقبة إلى لبنان، وسط أزمة في تشكيل الحكومة الجديدة.





وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية أن ماكرون قد يزور لبنان شخصيا، بدلا من الرحلة التي أرجئت أواخر العام الماضي، لاستكمال خطوات مبادرته لحل الأزمة السياسية في البلاد.



