ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مسئول لبناني: الناس متعبة والإقفال زاد من إنهاكها

السبت 30/يناير/2021 - 08:51 ص
لبنان
لبنان
Advertisements
أمينة الدسوقى
طالب رئيس حزب التوحيد العربي اللبناني وئام وهاب، بضرورة اتخاذ قرار بصرف قرض البنك الدولي بالدولار وليس على أساس سعر المنصة.

وأوضح وهاب وفقا لما نقلته ليبانون ديبايت أن هناك نقاشًا حول كيفية توزيع قرض البنك الدولي للعائلات الفقيرة، وقالت: لذا أتمنى على وزير المالية إتخاذ قرار صرفه بالدولار كما سيأتي وليس على أساس سعر المنصة ٣٩٠٠ ليرة، فالناس متعبة والإقفال زاد من إنهاكها".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال إنه سيجرى زيارة ثالثة إلى لبنان، بعد التحقق من أمور أساسية.

ونقلت قناة "العربية" عن ماكرون قوله إن النظام اللبناني يمر بمأزق بسبب الفساد والترهيب، موضحا أن "خارطة الطريق الفرنسية ما زالت على الطاولة ولا حلول غيرها".

ولم يكشف الرئيس الفرنسي موعد الزيارة المرتقبة إلى لبنان، وسط أزمة في تشكيل الحكومة الجديدة.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية أن ماكرون قد يزور لبنان شخصيا، بدلا من الرحلة التي أرجئت أواخر العام الماضي، لاستكمال خطوات مبادرته لحل الأزمة السياسية في البلاد.

وكان ماكرون أكد خلال أول اتصال مع نظيره الأمريكي جو بايدن، أن بلاده ستتعاون مع الولايات المتحدة بشأن الوضع في لبنان.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ماكرون يخطط لزيارة لبنان للضغط على الطبقة السياسية بالإصلاحات المنشودة

السبب فحص PCR.. زحام شديد في محيط مستشفيات لبنان

بعد تسجيل 2870 حالة جديدة.. كورونا يتغلغل بهذه المنطقة في لبنان

بعد مطالبات الإغلاق.. تعرف على رد وزير الصحة اللبناني

بسبب كورونا.. 1727 حصيلةُ محاضر مخالفات الإغلاق فى لبنان

بعد لقاء المدعي العام التمييزي.. حاكم مصرف لبنان: جاهز للإجابة عن أي أسئلة

ترشيحاتنا

بفستان زفاف.. هيدي كرم تستعرض أناقتها في مسلسل لؤلؤ

سيراميكا كليوباترا يفوز على الجونة في الدقائق الأخيرة.. أبرز مانشيتات «صباح البلد»

لا بديل عنها لتركيب العداد .. اعرف قيمة ممارسة الكهرباء وعقوبة عدم دفعها

دربه مرتين.. مدرب الإسماعيلي الجديد: آري بابل مهاجم رائع يعلم مدى مسئوليته داخل الملعب

السعودية.. تحذير شديد اللهجة من طقس اليوم

شاهد على خروج بنى إسرائيل إلى سيناء.. دير البنات بوادي فيران واحة الهدوء والعبادة لراهبات أوروبا

Advertisements

لا بديل عنها لتركيب العداد .. اعرف قيمة ممارسة الكهرباء وعقوبة عدم دفعها

أفضل سورة تقرأ في الصباح .. تفتح لك أبواب الخير والرزق الواسع والبركات

الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم: انخفاض الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار

الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية بالبلاد بدءا من الغد وحتى الثلاثاء المقبل

السعودية.. تحذير شديد اللهجة من طقس اليوم

حكم الغسل من الجنابة والنزول من المنزل بدونه

عيار 24 يسجل 923 جنيها للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 30-1-2021

هتوصل في 10 دقائق.. 5 معلومات عن محور روكسي - رمسيس الجديد

عمل لا على الحسبان أو الخاطر.. المباحث الفيدرالية تكشف خبايا اقتحام الكونجرس

أخبار الرياضة.. كبار بيراميدز ينهون الخلاف بين إدارة النادي ونجم الفريق.. شوبير: محمد الشناوي أقنع وليد سليمان بالسفر مع الأهلي لقطر.. وأحمد الطيب: لن أجامل الدحيل على حساب نادي مصري

الخلطة السرية.. حقيقة زيارة مؤسس كنتاكي لمصر وصورته على الكورنيش

أحمد الطيب: من يهاجمني فئة مغيبة.. ولن أجامل الدحيل على حساب نادي مصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أسعار سوبارو XV الأخيرة في السوق المصري

بفستان زفاف.. هيدي كرم تستعرض أناقتها في مسلسل لؤلؤ

بعد زيادة الأسعار.. تعرف على أسعار سيتروين سي اليزيه