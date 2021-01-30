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اقتصاد

مصر تصدر سيراميك وأدوات صحية بـ 275 مليون دولار خلال 2020

السبت 30/يناير/2021 - 02:56 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم

تراجعت قيمة صادرات مصر من السيراميك والأدوات الصحية خلال 2020 لتسجل نحو 275 مليون دولار في مقابل 316 مليون دولار خلال 2019 بتراجع 13%.

وأشار تقرير المجلس التصديري لمواد البناء، الذي حصل "صدى البلد " على نسخة منه، إلى استحواذ 10 دول ” ليبيا، ألمانيا، الأردن، بريطانيا، السعودية، تركيا، اليمن، فرنسا، السودان، ايطاليا” على 72.2% من صادرات الأدوات الصحية والسيراميك بقيمة 198.446 مليون دولار.

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ولفت إلى انخفاض صادرات السيراميك والقرميد والاسقف والطوب من الخزف بنسبة 17% خلال العام الماضي لتسجل نحو 144 مليون دولار مقابل 173 مليون دولار خلال 2019.

وصدرت مصر السيراميك والأدوات الصحية إلى  70 دولة منهم  11  دولة لم يتم التصدير لها خلال 2019 تضمنت  (السويد، أمريكا، موازمبيق، اتحاد ماليزيا-ملايو سابقا، مينامار، بنجلاديش، زيمبابوي-روديسيا الجنوبية، الكونغو زائير، تشاد، استراليا، الهند).

واستحوذت 5 دول على 81.5% من إجمالي صادرات مصر من السيراميك بقيمة 117.341 مليون دولار خلال 2020، يأتي على رأسها ليبيا بقيمة 38.962 مليون دولار بتراجع قدره 42%، عن قيمتها خلال 2019 البالغة 66.83 مليون دولار.

وانخفضت صادرات السيراميك إلى اليمن خلال العام الماضي لتبلغ 16.771 مليون دولار في مقابل 17.374 مليون دولار خلال 2019 بتراجع 3%، بينما ارتفعت للاردن بنسبة 7% لتبلغ 30.384 مليون دولار في مقابل 28.320 مليون دولار .

وارتفعت قيمة صادرات السيراميك للسعودية لتبلغ 18.786 مليون دولار خلال 2020 في مقابل 13.12 مليون دولار خلال 2019 بنمو  قدره 43%، وللسودان لنحو 12.438 مليون دولار في مقابل 10.999 مليون دولار بنمو 13%.

وهبطت صادرات مصر من الأدوات الصحية بنسبة 8% خلال العام الماضي لتسجل نحو 131 مليون دولار مقابل 143 مليون دولار خلال 2019.

وصدرت مصر أدوات صحية لـ 92 دولة منهم 8 دول لم يتم التصدير لها خلال  2019، ” بلغاريا، جزر القمر الاسلامية، ليبيريا، كوريا الجنوبية، غينيا، مكاو، باكستان، زامبيا-روديسيا الشمالية”.

وسيطرت  5 دول على 62% من إجمالي صادرات الأدوات الصحية بقيمة 81.105 مليون دولار خلال 2020 ، يأتي على رأسها ألمانيا الاتحادية بقيمة 43.269 مليون دولار مقابل 39.399 مليون دولار خلال  2019 بنمو 10%.

وتراجعت صادرات الأدوات الصحية لبريطانيا وشمال أيرلندا لنحو 18.724 مليون دولار خلال العام الماضي ، في مقابل 19.282 مليون دولار بانخفاض 3%، ولتركيا لتبلغ 6.823 مليون دولار في مقابل 7.56 مليون دولار بتراجع قدره 10%.

وزادت صادرات الأدوات الصحية لفرنسا بنحو 74% لتبلغ 6.329 مليون دولار في مقابل 3.826 مليون دولار، ولإيطاليا بنسبة 3% لتسجل 5.959 مليون دولار مقابل 5.796 مليون دولار.

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