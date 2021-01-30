فى حفظ القمح ومعالجة التوابل وعلاج الأمراض.. استخدامات هائلة للطاقة الذرية

تعد مصر من أوائل الدول النامية التى استشعرت الدور الحيوى للتطبيقات السلمية للطاقة الذرية، لذلك صدر قانون رقم 509 لسنة 1955 بإنشاء لجنة الطاقة الذرية كهيئة قائمة بذاتها تستهدف تمكين الدولة من استغلال الطاقة الذرية فى الأغراض السلمية من علمية وطبية، وصناعية، وزراعية وغيرها لمسايرة التقدم العلمى.





وعلى مدار السنوات الماضية دأبت هيئة الطاقة الذرية على تطوير هذه التكنولوجيا فى مجالات استخدام النظائر المشعة والمصادر الاشعاعية فى الطب والزراعة والمياه الجوفية والصناعة وغيرها، ومع الاقتناع الوطنى بأن التكنولوجيا النووية هى المحرك الرئيسى لتطوير التكنولوجيات المتقدمة فى العديد من المجالات، عملت الهيئة خلال هذه الفترة على تطوير معاملها وتزويدها بأحدث التقنيات وكونت قاعدة بشرية علمية احتكت بأرقى المدارس النووية فى أنحاء العالم.





وللطاقة الذرية استخدامات سلمية كثيرة سواء في مجالات الصحة والغذاء والصناعة والتعليم والتدريب، ونحن نستخدمها مثلا فى المجال الزراعي في قتل البكتيريا والفطريات التي تصيب المحاصيل دون استخدام المبيدات، مما يقلل الفاقد في المحاصيل الغذائية ويطيل من عمر فترة التخزين أثناء عملية التصدير.





فى الطب





ففى مجال الطب هناك تطبيقات فى عمل بعض الأشعات التشخيصية وتشخيص بعض أمراض القلب والبروستاتا وعلاج وتشخيص الأورام وبعض أمراض الغدة الدرقية، وكذلك تستخدم فى تعقيم المستلزمات الطبية عن طريق وحدات التشعيع الجامى، ومن أهم هذه المستلزمات فلاتر الغسيل الكلوى والخيوط الجراحية والقفازات الطبية ووصلات الدم.





ويعد التشعيع الجامى من أفضل وسائل التعقيم للقضاء على الميكروبات فى هذا المجال، إلى جانب ذلك تقوم الهيسئة بإنتاج النظائر المشعة للاستخدامات الطبية عن طريق مصنع إنتاج النظائر المشعة التابع لمفاعل مصر البحثى الثانى، حيث ينتج مولدات التكنسيوم 99، إلى جانب نظير اليود 131، والنظائر المشعة يتم توريدها للمستشفيات والمراكز الطبية فى مصر بسعر يوازى 45% من النظائر التى كانت تستوردها مصر من الخارج وبجودة عالية، ما يوفر العملة الصعبة.





كما أن الهيئة تقوم بإنتاج وتعقيم النسيج المشيمى فى علاج الحروق وقرح الفراش والتشوهات الجلدية، وذلك عن طريق تعريضه لأشعة جاما عند جرعة إشعاعية محددة للقضاء على الميكروبات.





كما يلعب الإشعاع دور كبير في تشخيص علاج بعض الأمراض، حيث يعتبر العلاج الإشعاعي واحد من العلاجات الأكثر استخداما على نطاق واسع لعلاج السرطان وهناك أمراض أخرى غير الأورام يمكن علاجها باستخدام النظائر المشعة، ومن أهمها وأكثرها شيوعًا مرض فرط عمل الغدة الدرقية، حيث يعالج المريض بجرعة مناسبة من اليود المشع Iodine-131)) تبعًا لشدة المرض، لتقليل عمل الغدة الدرقية إلى الحد الطبيعي. وأيضًا نجحت بعض التجارب في علاج بعض الحروق وقرح الفراش باستخدام مواد تم تحسين خواصها بتعرضها للإشعاع.





كما أن الإشعاع يلعب دورا حيويا في تصنيع اللقاحات الوقائية حيث تعتمد تقنيات إنتاج اللقاحات ضد العدوى الفيروسية على إضعاف نشاط الفيروسات مع احتفاظها بخواصها، فيما عدا خاصيتها المُعدية وأثبتت التجارب أن استخدام المعاملة المزدوجة للحرارة والإشعاع توفر لقاحات فيروسية خالية من التلوث البكتيري وأكثر أمانًا من حيث عدم القدرة على إحداث العدوى.









فى الصناعة

ويستخدم الإشعاع في العديد من قطاعات الصناعة المختلفة حيث تستخدم النظائر المشعة في عمليات مراقبة الجودة والتعرف على العيوب الصناعية في العديد من المصانع والشركات، كما يستخدم الإشعاع أيضًا في تحسين خواص بعض المستلزمات الصناعية مثل الكابلات الكهربائية وغيرها من الموصلات".





وتستخدم تكنولوجيا الإشعاع في الصناعة، من أجل ضمان دقة استيفاء المواصفات القياسية في الأعمال التجارية للتأكد من جودة السلع والأدوات.

كما استخدمت التكنولوجيا النووية في التعرف على العيوب الصناعية وتستخدم تكنولوجيا الإشعاع على سبيل المثال للدلالة على التسرب الذي قد يحدث في الأنابيب التي يتم مدها في باطن الأرض أو في داخل جدران المباني للقيام بأعمال مختلفة.







فى مجال الثروة الحيوانية والزراعة

كما تستخدم التقنيات النووية أيضًا في مجال الثروة الحيوانية والغذاء حيث تساهم في تطوير الممارسات في مجالي الصحة الحيوانية والإنتاج الحيواني، كما يتم تعقيم التوابل باستخدام الإشعاع، ومن أهم المنتجات التى يتم معالجتها بالإشعاع هى الأعشاب والتوابل وعسل النحل والقمح.





أما في مجال الزراعة وتحسين التربة، تستخدم الطاقة المشعة في عمليات استيراد النباتات وحث الطفرات بهدف إنتاج أصناف توفر منتجات محسنة، كما يتم استخدام النويدات المشعة لقياس وتقييم حجم تأكل التربة للعمل على مكافحة هذا التأكل.









فى حفظ القمح

كما أن الهيئة لديها دراسات عدة لتطبيق تكنولوجيات الإشعاع للحفاظ على القمح، حيث تتعرض نسبة 20% منه للتلف بسبب الإصابات الحشرية وهناك محاولات لتطبيق ذلك من خلال بروتوكول تعاون مع صندوق الاستشارات العلمية التابع لوزارة البحث العلمى، لإنشاء نموذج وحدة للقمح فى أحد الأماكن المخصصة لتخزينه ومعالجته تمهيدا لتطبيقها رسميا، وباختصار الهيئة مسئولة عن الكشف الإشعاعي لكل واردات مصر من الأغذية.





فى البيئة





أما فى مجال الحفاظ على البيئة، فتقوم بالتخلص من النفايات المشعة ومعالجتها والتخلص الآمن منها، فهيئة الطاقة الذرية لديها داخل مقر الهيئة بأنشاص مخازن وأماكن للتخزين والتعامل مع المصادر المشعة المستنفذة في مصر حفاظا على البيئة والمواطن.





كما أن النظائر المشعة التى تنتجها الهيئة أفضل وسيلة لتعقيم المستلزمات الطبية والأدوات الجراحية والقسطرات وأجهزة محاليل الدم وخامات تصنيع الأدوية، كما يمكن عن طريق إنتاج النظائر المشعة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، ومازالت هناك أبحاث تجرى لمزيد من الاستخدامات فى كل المجالات.







