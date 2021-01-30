ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصحة العالمية تبدأ أولى خطوات تحديد مصدر فيروس كورونا بـ ووهان

السبت 30/يناير/2021 - 08:54 ص
وفد منظمة الصحة العالمية
وفد منظمة الصحة العالمية
Advertisements
شريف سيد
التقى فريق خبراء منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، بالعاملين في مستشفى ووهان، الذين استقبلوا أول إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم، وذلك باليوم الأول من جولتهم بالمدينة لتحديد مصدر فيروس كورونا. 

وتم نقل المجموعة إلى مستشفى جينينتان، أول مستشفى يستقبل مرضى كورونا الذين تم تشخيصهم رسميًا في أواخر عام 2019، حيث ظهرت أول حالات في العالم. 

وكانت تفاصيل الرحلة نادرة للغاية حتى الآن، مع إبقاء وسائل الإعلام على مسافة بعيدة، ويتم الحصول على معلومات حول خط سير الرحلة عبر تغريدات من خبراء منظمة الصحة العالمية بدلًا من السلطات الصينية. 

وفي تغريدة، رحب عضو الفريق بيتر داسزاك بزيارة المستشفى باعتبارها "فرصة مهمة للتحدث مباشرة مع المسعفين الذين كانوا على الأرض في ذلك الوقت الحرج في محاربة كورونا". 

وكانت منظمة الصحة قد أعربت عن توقعها عدم الوصول إلى مصدر الفيروس من الزيارة الأولى للمدينة، متوقعة استمرار البحث لفترة. 

يأتي ذلك ضمن المهمة التي يجريها فريق من منظمة الصحة العالمية إلى مدينة ووهان الصينية، لمعرفة مصدر فيروس كورونا المستجد. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بكين: خبراء الصحة العالمية يبدأون زيارة للصين الخميس للتحقيق في منشأ "كورونا"

خبراء منظمة الصحة العالمية يصلون ووهان للتحقيق بشأن مصدر كورونا

مواطن صيني يكشف مفاجأة حول المتسبب في تفشي كورونا بـ ووهان

البيت الأبيض يطالب بتحقيق دولي في مصدر فيروس كورونا

خبراء الصحة العالمية يبدأون التحقيق لتحديد منشأ وباء كورونا في ووهان

خبراء الصحة العالمية يتفقدون أول مستشفى استقبل مصابي كورونا في ووهان

ترشيحاتنا

متى تتوقف عدوى الشخص المصاب بكورونا للمحيطين ؟ .. أستاذ كبد يجيب

سيراميكا كليوباترا يفوز على الجونة في الدقائق الأخيرة.. أبرز مانشيتات «صباح البلد»

عبر صدى البلد.. يسرا تطمئن جمهورها على حالتها الصحية

ارتفاع جديد.. أسعار سيارت ام جي MG اليوم في مصر.. صور

بعد زيادة الأسعار.. تعرف على أسعار سيتروين سي اليزيه

بسبب صعوبة طباعة الألوان.. تعرف على مخترع التكييف الهوائي

Advertisements

لا بديل عنها لتركيب العداد .. اعرف قيمة ممارسة الكهرباء وعقوبة عدم دفعها

أفضل سورة تقرأ في الصباح .. تفتح لك أبواب الخير والرزق الواسع والبركات

الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم: انخفاض الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار

السعودية.. تحذير شديد اللهجة من طقس اليوم

حكم الغسل من الجنابة والنزول من المنزل بدونه

عيار 24 يسجل 923 جنيها للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 30-1-2021

هتوصل في 10 دقائق.. 5 معلومات عن محور روكسي - رمسيس الجديد

عمل لا على الحسبان أو الخاطر.. المباحث الفيدرالية تكشف خبايا اقتحام الكونجرس

الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية بالبلاد بدءا من الغد وحتى الثلاثاء المقبل

أخبار الرياضة.. كبار بيراميدز ينهون الخلاف بين إدارة النادي ونجم الفريق.. شوبير: محمد الشناوي أقنع وليد سليمان بالسفر مع الأهلي لقطر.. وأحمد الطيب: لن أجامل الدحيل على حساب نادي مصري

الخلطة السرية.. حقيقة زيارة مؤسس كنتاكي لمصر وصورته على الكورنيش

أحمد الطيب: من يهاجمني فئة مغيبة.. ولن أجامل الدحيل على حساب نادي مصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أسعار سوبارو XV الأخيرة في السوق المصري

بفستان زفاف.. هيدي كرم تستعرض أناقتها في مسلسل لؤلؤ

بعد زيادة الأسعار.. تعرف على أسعار سيتروين سي اليزيه