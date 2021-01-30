الصحة العالمية تبدأ أولى خطوات تحديد مصدر فيروس كورونا بـ ووهان

التقى فريق خبراء منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، بالعاملين في مستشفى ووهان، الذين استقبلوا أول إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم، وذلك باليوم الأول من جولتهم بالمدينة لتحديد مصدر فيروس كورونا.





وتم نقل المجموعة إلى مستشفى جينينتان، أول مستشفى يستقبل مرضى كورونا الذين تم تشخيصهم رسميًا في أواخر عام 2019، حيث ظهرت أول حالات في العالم.





وكانت تفاصيل الرحلة نادرة للغاية حتى الآن، مع إبقاء وسائل الإعلام على مسافة بعيدة، ويتم الحصول على معلومات حول خط سير الرحلة عبر تغريدات من خبراء منظمة الصحة العالمية بدلًا من السلطات الصينية.





وفي تغريدة، رحب عضو الفريق بيتر داسزاك بزيارة المستشفى باعتبارها "فرصة مهمة للتحدث مباشرة مع المسعفين الذين كانوا على الأرض في ذلك الوقت الحرج في محاربة كورونا".





وكانت منظمة الصحة قد أعربت عن توقعها عدم الوصول إلى مصدر الفيروس من الزيارة الأولى للمدينة، متوقعة استمرار البحث لفترة.





يأتي ذلك ضمن المهمة التي يجريها فريق من منظمة الصحة العالمية إلى مدينة ووهان الصينية، لمعرفة مصدر فيروس كورونا المستجد.



