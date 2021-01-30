برلماني: مصر لم تتأخر عن تقديم الدعم النقدي للأسر الفقيرة عبر تكافل وكرامة

قال النائب يسري المغازي رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن برنامج تكافل وكرامة هو واحد من البرامج المتعددة من جانب الدولة المصرية للوصول الى البسطاء والأسر المستحقة للدعم.





وأكد المغازي خلال تصريحات له، إنه لا صحة لشائعات تجميد برنامج تكافل وكرامة، والذي تستفيد منه 3 ملايين و800 ألف أسرة، مضيفا أن هناك تأكيدا من جانب الحكومة المصرية لزيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة والدعم النقدي إلى نحو 4 ملايين أسرة.





واوضح المغازي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي لم يتغافل عن الفقراء أو البسطاء ولكن وضعهم في الاعتبار والحسبان منذ اللحظة الأولى، مشيرا إلى أن برنامج تكافل وكرامة، واحد من أنجح برامج الدعم النقدي في الوطن ولا نية لإلغائه أو تجميده وفق شائعات مغرضة تنطلق نحوه.



