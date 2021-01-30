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منوعات

بسبب خلل في الإنتاج.. إيطاليا وفرنسا لا تجدان لقاحات كافية

السبت 30/يناير/2021 - 08:50 ص
صدى البلد
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أحمد شريف

بسبب خلل في الإنتاج عانت فرنسا وإيطاليا من قلة لقاح كورونا أمس بعد أن قالت إحدى الشركات المصنعة الكبرى إنها لا تستطيع تقديم الجرعات المتوقعة في الأصل.


ووفقًا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، سيقدم مورد الولايات المتحدة لشركة  موديرنا جرعات أقل بنسبة 20 في المائة لإيطاليا بحلول أوائل فبراير مما كان يعتقد سابقًا .


 قالت وزارة الصحة الفرنسية إن فرنسا تتوقع الآن جرعات أقل بنسبة 25 في المائة مما كان مقررا في الأصل،  وهذه الانخفاضات هي الأحدث في سلسلة من الانتكاسات لدول الاتحاد الأوروبي التي تأمل في تحسين معدلات تلقيح فيروس كورونا.


وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي الإتحاد الأوروبي متحمسون بالفعل بشأن حصولهم على اللقاح من شركة الأدوية  العملاقة AstraZeneca التي لن تقدم سوى حوالي ربع الجرعات البالغ عددها 100 مليون جرعة التي زُعم أنها تعهدت بها للأشهر الثلاثة الأولى من العام.




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