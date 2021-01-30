انخفاض ملحوظ في أعداد إصابات كورونا ببريطانيا

انخفض عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في المملكة المتحدة اليوم مرة أخرى إلى 29079 حالة، بانخفاض 28 في المائة عن يوم الجمعة الماضي.





وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، قالت المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ التابعة للحكومة، إن متوسط ​​عدد الأشخاص الذين يصيبهم كورونا انخفض بشكل طفيف فقط من نطاق الأسبوع الماضي البالغ 0.8 إلى 1.0.





وحذرت المجموعة من أن الحالات "لا تزال مرتفعة بشكل خطير ويجب على الجمهور أن يظل يقظًا لإبقاء هذا الفيروس تحت السيطرة ولحماية الهيئة الصحة الوطنية ببريطانيا من الانهيار وإنقاذ الأرواح".





وقال الخبراء إن توسيع النطاق "يعكس تغييرًا في عدم اليقين" في مدى سرعة انتشار الفيروس.





يأتي ذلك بعد أن قالت الحكومة إن 1،245 شخصًا آخرين توفوا في غضون 28 يومًا من الاختبار الإيجابي لـ Covid-19 هذا المساء بعد تأخير فني.