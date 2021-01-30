ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

بنك أوف أميركا: التدافع لشراء الأسهم مستمر في ظل حمى تداولات الأفراد

السبت 30/يناير/2021 - 03:10 م
صدى البلد
Advertisements
وكالات
أظهرت بيانات للتدفقات الأسبوعية من بنك أوف أميركا أن أموال المستثمرين واصلت التدفق بمستويات غير مسبوقة على الأسهم الأسبوع الماضي في ظل حمى تداولات الأفراد والتي شهدت ارتفاع أسهم غيم ستوب ما يزيد عن 2500% منذ بداية العام حتى الآن لبعض الوقت.

وارتفعت التدفقات الوافدة في الأشهر الثلاثة الماضية إلى مستوى قياسي عند 272 مليار دولار بينما شهدت الشركات الأميركية ذات القيمة السوقية المحدودة، وهي في مركز حمى تداولات الأفراد غير المحترفين حاليا، ثاني أكبر دخول للتدفقات على الإطلاق بقيمة 29 مليار دولار.



وأضاف محللو بنك أوف أميركا أنهم يتوقعون تصحيحا بنسبة عشرة بالمئة في أسواق الأسهم في الأشهر المقبلة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الدولار يفاقم خسائره بعد أسبوع من التراجع

معهد التمويل الدولي: تدفقات الأسواق الناشئة انخفضت 13% في 2020

بنك أوف أميركا: الأسهم تجذب تدفقات بقيمة 27 مليار دولار

بعد تخطيه الـ40 ألف دولار.. محلل اقتصادي يحذر من الاستثمار في البيتكوين

الدولار يتراجع مع تعزيز التفاؤل بشأن بايدن للعملات العالية المخاطر

ترشيحاتنا

رضا عبد العال: كنت منحوسا مع طنطا.. ولو أنا الأهلي كنت هجيب حقي في ضربات الجزاء

بفستان زفاف.. هيدي كرم تستعرض أناقتها في مسلسل لؤلؤ

التحقيق يبدأ غدا.. عقوبات النائب محمد عبد العليم داود تصل لإسقاط العضوية

بعثة الأهلي سلبي كورونا في المونديال.. ومسحة جديدة لمرجان خلال 72 ساعة

دراسة: عقار مصري يثبت فاعليته ضد فيروس كورونا

إيران تعدم "دهقان" بتهمة قتل أعضاء الحرس الثوري.. وإدانة أممية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشهر 5 محركات خارقة في العالم وأسعارها؟

علاج سلس البول عند النساء وكبار السن

يتحكم في جميع خلاياها.. دراسة تكشف تأثير فيروس كورونا على الرئة خلال ساعة واحدة