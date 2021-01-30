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اقتصاد

الذهب يتجه لإنهاء الشهر على انخفاض في ظل ارتفاع الدولار

السبت 30/يناير/2021 - 03:31 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
تسجل أسعار الذهب تداولات في نطاق ضيق ، لكن الأسعار تمضي على مسار تسجيل انخفاض أسبوعي وشهري إذ يبدد الدولار المرتفع بريق المعدن الأصفر.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2$ إلى 1844.86 دولار للأونصة. ونزلت الأسعار 0.5% في الأسبوع و2.7% في الشهر.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1847.90 دولار.

وقال مايكل مكارثي رئيس إستراتيجيات السوق لدى سي.إم.سي ماركتس "سيستمر الذهب لا يراوح مكانه إلى حد كبير إذ أنه ينتظر محفزا ملائما".

وأضاف أن إقرار تحفيز أمريكي، وزيادة محتملة في التضخم والمجموعة القادمة من إجراءات البنوك المركزية العالمية ستكون عوامل أساسية للذهب.

ويُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم الناجم على الأرجح عن تحفيز واسع النطاق.

وارتفع الدولار 0.9 بالمئة هذا الشهر بدعم من صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية وبفضل توقعات بأن حزمة الإنفاق المالي التي يقترحها الرئيس الأمريكي جو بايدن لن تكون كبيرة بالقدر المقترح البالغ 1.9 تريليون دولار.

وقالت فيليب للعقود الآجلة "أصبح الدولار الملاذ الآمن الحالي المفضل".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.1 بالمئة إلى 26.39 دولار للأونصة، بعد أن ربحت 4.5 بالمئة أمس الاول الخميس بعد أن تحرك بعض المتعاملين لتغطية مراكز مدينة بفعل شائعات بضغط شرائي يمارسه المستثمرون الأفراد على الفضة على غرار ما حدث في أسهم غيم ستوب.

والمعدن مرتفع 3.9 بالمئة في الأسبوع، في أفضل أداء أسبوعي في نحو شهر ونصف الشهر.

وارتفع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1077 دولارا، لكنه يتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي في سبعة أسابيع. وصعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2340.70 لكنه منخفض 4.4 بالمئة في الشهر، في أكبر انخفاض شهري منذ أبريل 
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