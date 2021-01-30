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فن

في ذكرى وفاة فردوس محمد.. نشأت يتيمة وتوفي أبناؤها الثلاثة

السبت 30/يناير/2021 - 12:35 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
يوافق اليوم السبت 30 يناير،ذكرى رحيل الفنانة فردوس محمد والتى ولدت في 13 يوليو عام 1906، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1961، عن عمر ناهز الـ 55 عاما.

ولدت فردوس محمد، في عام 1906، ونشأت بعد ذلك يتيمة الأبوين، حيث تولت أسرة قريبة منها تربيتها وتعليمها في إحدى المدارس الأجنبية إلى أن استطاعت القراءة والكتابة وإتقان اللغة الإنجليزية.

وعلى الرغم من حصولها على لقب "الأم" داخل السينما المصرية، إلا أن حلم الأمومة لم يتحقق في حياتها الشخصية، حيث توفى 3 أبناء لها عقب ولادتهم مباشرة.

وقد تزوجت الفنانة فردوس محمد مرتين ،الأولي خلال فترة الشباب، أما المرة الثانية فكانت من أحد أعضاء فرقتها المسرحية، واستمر الزواج 15 عامًا قبل أن يتوفى.
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