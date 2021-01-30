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منوعات

مقتل مغني راب شهير ابن عم النجمة بيونسيه على يد حبيبته

السبت 30/يناير/2021 - 11:02 ص
صدى البلد
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أحمد شريف

قتل مغني راب من ولاية تكساس والذي يعرف محليًا بانه ابن عم بيونسيه بالرصاص في شقته.


وبحسب صحيفة ديلي ميل، عثرت الشرطة على مارتيل ديروين ، 34 عامًا ، مقتولا  في منزله يوم الثلاثاء أثناء قيامهم بفحص الرعاية الاجتماعية.


 يسعى أصدقاء وعائلة مغني الراب المقيم في سان أنطونيو ، والمعروف باسمه المسرحي كاردوني ، إلى تحقيق العدالة بينما تلاحق الشرطة المشتبه بها ساشا سكير البالغة من العمر 21 عامًا.


 في عام 2019 ، اتهمت ساشا أيضًا بالاعتداء المرتبط بإطلاق النار على صديقها.


كان يحاول مغني الراب الشهير يسير على نهج شهرة ابنة عمه النجمة بيونسيه أحد نجوم الفن الغنائي والتمثيلي بأمريكا، حيث كان يحضر لأحد الالبومات الغنائية له  قبل أن يلقى حتفه على يد حبيبته.

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