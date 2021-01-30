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أخبار العالم

مصادر لبنانية: الخلاف بين الحريري وعون يتصاعد والأخير يريد الإبقاء علي حكومة دياب

السبت 30/يناير/2021 - 09:23 ص
عون ودياب
عون ودياب
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محمود نوفل
توقعت صحيفة الجمهورية" اللبنانية " أن يواصل الشقاق والخلاف بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري والرئيس ميشال عون في تصاعد وارتفاع، لافتة الى أن "الحريري  لن يتخلّى عن ورقة التكليف، وتشكيل  حكومة لا يتحكّم بها عون ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب ​جبران باسيل​.

وأفادت المصادر  بأنّ لا امكانية للتعايش مابين الحريري وعون حيث بات الاخير يفضّل أن تبقى حكومة تصريف الأعمال (حكومة حسان دياب) حتى نهاية عهده علي حد قوله. 

وأشارت المصادر الي ان عون يري في حكومة دياب انه يمكن تحقيق وإنجاز مايطمح اليه رغم ضيق اليد. 


وقالت المصادر  "هذه الاجواء التي تعكس الهوة الواسعة بين عون والحريري، أفشلت كلّ الوساطات الداخليّة للتقريب بينهما، وسبق لها أن افشلت المبادرة الفرنسيّة، وهي نفسها الأجواء التي تشكّل فشلًا مسبقًا لأيّ مسعى خارجي قد يتجدّد تجاه ​لبنان​، سواء أكان من الفرنسيين او غيرهم. 

وواصل : ومعنى ذلك، انّ الوضع في لبنان مرشح لأن يخضع لفترة طويلة من انعدام التوازن السياسي والحكومي، والمراوحة السلبية في شتى المجالات، مع ما قد يرافق ذلك من أثمان باهظة قد يدفعها البلد في اقتصاده واستقراره وامنه".

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