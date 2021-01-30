ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الأرصاد الكويتية: طقس معتدل ويترسب الغبار تدريجيا.. والعظمى 20

السبت 30/يناير/2021 - 09:24 ص
الكويت
الكويت
Advertisements
أمينة الدسوقي
ذكرت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن طقس اليوم السبت، معتدل ويترسب الغبار تدريجيًا، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة. 

وأوضحت هيئة الأرصاد وفقا لما نشرته القبس، فمن المتوقع أن يكون الطق مائلًا للبرودة إلى بارد وغائم جزئيًا، ليلا والرياح شمالية غربية إلى خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة. وأشارت إلى أن درجات الحرارة المتوقعة نهارًا 20 درجة، وتنخفض إلى 14 درجة ليلًا.

وفى سياق آخر فقد أعلنت الكويت الاستخدام الطارئ للقاح أسترازينيكا البريطاني لعلاج فيروس كورونا.

وقال عبدالله البدر الوكيل المساعد لشئون الرقابة الدوائية والغذائية بالصحة الكويتية أن القرار جاء بناء على قرار اللجنة الفنية المشتركية التي تم تشكيلها بالتعاون مع إدارة تقييم وتسجيل اللقاحات والطعوم.

وتابع أن بلاده كانت حريصة على عدم تأخر لقاحات كورونا لذلك تعاقدت على الدفعة الأولى من لقاح أسترازينيكا والذي من المتوقع أن تصل خلال أيام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

لا بديل عنها لتركيب العداد .. اعرف قيمة ممارسة الكهرباء وعقوبة عدم دفعها

أفضل سورة تقرأ في الصباح .. تفتح لك أبواب الخير والرزق الواسع والبركات

الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم: انخفاض الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار

الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية بالبلاد بدءا من الغد وحتى الثلاثاء المقبل

السعودية.. تحذير شديد اللهجة من طقس اليوم

حكم الغسل من الجنابة والنزول من المنزل بدونه

عيار 24 يسجل 923 جنيها للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 30-1-2021

هتوصل في 10 دقائق.. 5 معلومات عن محور روكسي - رمسيس الجديد

عمل لا على الحسبان أو الخاطر.. المباحث الفيدرالية تكشف خبايا اقتحام الكونجرس

أخبار الرياضة.. كبار بيراميدز ينهون الخلاف بين إدارة النادي ونجم الفريق.. شوبير: محمد الشناوي أقنع وليد سليمان بالسفر مع الأهلي لقطر.. وأحمد الطيب: لن أجامل الدحيل على حساب نادي مصري

الخلطة السرية.. حقيقة زيارة مؤسس كنتاكي لمصر وصورته على الكورنيش

أحمد الطيب: من يهاجمني فئة مغيبة.. ولن أجامل الدحيل على حساب نادي مصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أسعار سوبارو XV الأخيرة في السوق المصري

بفستان زفاف.. هيدي كرم تستعرض أناقتها في مسلسل لؤلؤ

بعد زيادة الأسعار.. تعرف على أسعار سيتروين سي اليزيه