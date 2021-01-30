الحجر الزراعي: فتح أكثر من 37 سوقا زراعيا بالخارج في ثلاث سنوات فقط.. فيديو

قال الدكتور أحمد العطار ، رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعي ، إنهم الجهة المسؤولة عن الحفاظ على سمعة الصادرات المصرية بالخارج ، ومنع تسرب الآفات الزراعية من الخارج ، معقبا :" الحجر الزراعي دوره رقابي على الصادرات والواردات".





وأضاف الدكتور أحمد العطار ، خلال استضافته في برنامج "صباح البلد" ،والمذاع على فضائية "صدى البلد" ، أن الحجر الزراعي يراعي تطابق كافة الشروط والمعايير العالمية ، على الصادرات الزراعية المصرية ، قبل تصديرها للخارج ؛ مما ينعكس بالايجاب على سمعة الصادرات المصرية ؛ وضمان خلوها من الآفات والأمراض .





وأشار "العطار" إلى أن الحجر الزراعي مسئول من ناحية أخرى، عن فتح أسواق جديدة بالخارج ، تزيد من حجم تصدير المنتج المصري للخارج ، وهو ما يستلزم تواصل بين الحجر الزراعي المصري ، والحجر الزراعي للدول الأخرى، لإتمام كافة الإجراءات الفنية .





ولفت "العطار " إلى أن مصر خلال 3 سنوات ، تمكنت من فتح أكثر من 37 سوق جديد ، أمام الصادرات المصرية ، وكانت من أهمهم سوق اليابان ، للموالح المصرية ، متابعا : " اجراءات فتح السوق الواحد عملية فنية معقدة جدا " .





وأوضح أن الدولة المستورد ، تتطلب تقديم ملف فني كامل ، خاص بالمنتجات الزراعية ، ملحق بأي أفات يمكنها أن تصيب هذا المحصول ، ومن ثم الموافقة عليه ، بعد دراسة مطولة .