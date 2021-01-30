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بعد الإعلان عن تفاصيل الامتحانات.. اقتصاد القاهرة تطرح برامج جديدة للطلاب.. والدراسات العليا تكشف عن مجالات عمل للخريجين.. وعميد الهندسة: أعددنا الجدول المبدئي لاختبارات التيرم الأول

السبت 30/يناير/2021 - 10:00 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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أحمد الشاهد
  • يطرح لأول مرة.. اقتصاد القاهرة تكشف عن برنامج جديد لطلاب الساعات المعتمدة
  •  عميد كلية الدراسات العليا يكشف عن مجالات عمل خريجي البرنامج الدراسي الذي تنفرد به الكلية 

بعد الإعلان عن الانتهاء من مقررات الفصل الدراسي الأول لطلاب جامعة القاهرة، والاستعداد لإجراء الامتحانات بعد العودة من إجازة نصف العام مباشرة، اعتبارا من 20 فبراير القادم، يتساءل الكثير من الطلاب حول البرامج الدراسية الجديدة التي ستطرح خلال الفترة القادمة مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

وفي هذا التقرير يكشف "صدى البلد" عن العديد من البرامج الدراسية الجديدة التي سيتم طرحها للطلاب بالعديد من كليات جامعة القاهرة، بدءًا من الفصل الدراسي الثاني.

وكشف الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن طرح برنامج دراسي جديد سيتم تفعيله لأول مرة لطلاب الساعات المعتمدة خلال الفصل الدراسي الجديد.

وقال "السعيد" إن هذا البرنامج هو "الاقتصاد السياسي"، وذلك لزيادة خبرات الطلاب وتعريفهم بالجوانب السياسية والاقتصادية وزيادة خبراتهم لتخريج كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلية والدولية، بحبث تكون قادرة على صناعة السياسة الاقتصادية.

ويتم طرح البرنامج على أيدي خبراء ومتخصصين لتزويد الطالب بالمعلومات والمهارات ليكون مؤهلا للعمل في المؤسسات المتخصصة مثل المراكز البحثية والشركات الاستشارية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية والمؤسسات العالمية.


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وكان عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أوضح أن الكلية تتيح التقديم لطلبات الالتحاق بالدراسات العليا حضوريا في مقر الكلية مع الالتزام بجميع التدابير الوقائية المقررة أو أونلاين، كما أنه سيتم إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الاول الخاصة بطلاب مرحلة البكالوريوس، وكذلك كيفية إقامتها خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم، بحيث يتم إعدادها وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات وتوجيهات مجلس الجامعة، مؤكدا أن الكلية مستعدة لإقامتها بأي طريقة.

من جانبه، قال الدكتور سيد خاطر، عميد كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة، إن الكلية تمتاز بالعديد من البرامج الدراسية في مختلف التخصصات والمجالات، والتي تؤهل الطالب للمنافسة في سوق العمل المحلية والدولية، والتي يبلغ عددها حتى الآن 18 برنامجا.

وأضاف "خاطر" أن هذه البرامج تمنح الطالب درجة الدبلوم والماجستير والدكتوراه، موضحًا أن درجة الدبلوم سنة دراسية واحدة، حيث يحق للطالب الحاصل على تقدير "جيد" التقديم والالتحاق بدرجتي الماجستير والدكتوراه.

وأشار إلى أن التقديم لهذه البرامج يكون بداية من شهر 6 من العام الجاري، كما أنها بدون اختبارات للقبول حتى الآن، على أن يتم قبول طلبات التقديم أونلاين وكذلك حضوريا مع التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وكشف عن وجود برنامج تنفرد به الكلية عن باقي الكليات بمختلف الجامعات المصرية وهو برنامج "علوم البيانات"، حيث يتم تدريسه بكلية الدراسات العليا والبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة فقط، وهو كالبرامج المهنية الأخرى، ويتم فتح باب القبول به بداية من شهر 6 القادم، ويقبل جميع خريجي الجامعات المصرية.

وأشار إلى أنه سيتم قبل موعد التقديم بفترة، عمل دورات تدريبية اختيارية للطلاب، لاجتياز امتحانات القبول في تخصصات الإحصاء، والرياضيات، وعلوم الحاسب، حيث يجب أن ينجح الطالب في اختبارات القبول التي تعدها الكلية للالتحاق بمرحلة الدراسات العليا وكذلك هذا البرنامج.

وأوضح أن هذا البرنامج يؤهل خريجيه للعمل في مختلف مؤسسات الدولة، في الداخل والخارج، منوهًا إلى أنه يجمع بين علوم الرياضيات والإحصاء وعلوم الحاسب، فهناك أساتذة جامعات يتقدمون للالتحاق والدراسة به.

وأكد "خاطر" أن الكلية تقبل جميع الطلاب الحاصلين على أي درجة جامعية من إحدى الجامعات المصرية، بأي تقدير وبأي تخصص وأي سنة تخرج، وبالنسبة لخريجي الكليات الخاصة والمعاهد، يتم تقديم معادلة للكلية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، ويكون القبول رسميًا بالكلية بعد اجتياز الطالب الاختبارات ودفع المصروفات الدراسية، وموعد القبول يكون خلال شهر 9 من العام الجاري.


في السياق ذاته، قال الدكتور حسام عبد الفتاح، عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إنه لن يتم إدخال أي برامج دراسية جديدة خلال الفصل الجديد، خاصة مع ظل استمرار أزمة كورونا.

وأضاف أنه تم تأجيل جميع اتفاقيات التعاون حتى يتم الانتهاء من هذه الأزمة واستقرار الأوضاع الصحية مرة أخرى، على أن يتم استكمال الفصل الدراسي الثاني بالمقررات المطروحة منذ بداية العام.

وكان عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، أوضح أن الكلية تقوم بإعداد الجدول المبدئي الخاص بامتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب مرحلة البكالوريوس، وفقًا لتوجيهات مجلس الجامعة، وأن الامتحانات ستعقد حضوريا في مقر الكلية مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المقررة.
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