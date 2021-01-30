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فن

دنيا عبد العزيز: لا أفكر في الزواج

السبت 30/يناير/2021 - 09:39 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
أكدت الفنانة دنيا عبد العزيز أنها لا تفكر في الزواج في هذه الفترة لأسباب عديدة.

حيث صرحت من خلال الندوة التي عقدها موقع صدى البلد أن هناك أسباب عديدة وراء رفضي للزواج أبرزها أننى ليس لدى الطاقة الكافية من أجل إجراء هذه الخطوة حيث بعد وفاة والدتي لا أرى شيئا فانا أمر بأصعب ظروف في حياتي بالإضافة الى أنني أريد أن أركز فعملي خاصة أن هناك أعمال فنية جديدة أقوم بتصويرها.

دنيا تواصل تصوير مسلسل "اللى ملوش كبير"، من بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، محمود حافظ، خالد الصاوى، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض.

وتحدثت دنيا عبدالعزيز، أيضا، عن النجاح الكبير الذي حققته من خلال مسلسل "البرنس" الذى عرض فى رمضان الماضى، وشارك فى بطولته أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، محمد علاء وآخرون، تأليف وإخراج محمد سامى.
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