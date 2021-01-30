اقتلوا الخونة.. اشتباكات بين مئات المؤيدين والمعارضين لاحتجاجات الفلاحين في الهند.. شاهد

عرضت فضائية "يورو نيوز" مقطع فيديو رصد اشتباكات بين مئات المؤيدين والمعارضين لاحتجاجات الفلاحين في الهند.









واندلعت اشتباكات بين مئات المؤيدين ومئات المعارضين لاحتجاجات المزارعين في الهند أمس الجمعة، وهي الاحتجاجات المستمرة منذ نحو 8 أسابيع. وهتف ملثمون "أقتلوا الخونة" وهاجموا الفلاحين بعدما اخترقوا الفاصل المؤلف من رجال الشرطة والحواجز الحديدية.









يذكر أن الهند 13 سجلت ألفا و83 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و733 ألفا و131 شخصا.







