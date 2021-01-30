عملية معقدة..الحجر الزراعي يوضح خطوات تصدير المنتجات للخارج .. فيديو

قال الدكتور أحمد العطار ، رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعي ، أن فتح السوق الزراعي الواحد ، بالخارج يستغرق فترة كبيرة ، تتراوح بين السنة والعشر سنوات ، موضحا ان الدولة المستوردة تفحص جيدا ملفات المنتجات قبل القبول بها ، وما تم من فتح 37 سوقا ، خلال 3 سنوات فقط ، هو رقم ضخم .





وأضاف الدكتور أحمد العطار ، خلال استضافته في برنامج "صباح البلد" ،والمذاع على فضائية "صدى البلد" ، أن الحجر الزراعي يراعي تطابق كافة الشروط والمعايير العالمية ، على الصادرات الزراعية المصرية ، قبل تصديرها للخارج ؛ مما ينعكس بالإيجاب على سمعة الصادرات المصرية ؛ وضمان خلوها من الآفات والأمراض .





وأشار "العطار" إلى ان الحجر الزراعي مسئول من ناحية أخرى ، عن فتح أسواق جديدة بالخارج ، تزيد من حجم تصدير المنتج المصري للخارج ، وهو ما يستلزم تواصل بين الحجر الزراعي المصري ، والحجر الزراعي للدول الأخرى ، اتمام كافة الاجراءات الفنية .





وتابع " اجراءات فتح السوق الواحد عملية فنية معقدة جدا " ، موضحا أن الدولة المستورد ، تتطلب تقديم ملف فني كامل ، خاص بالمنتجات الزراعية ، ملحق بأي أفات يمكنها أن تصيب هذا المحصول ، ومن ثم الموافقة عليه ، بعد دراسة مطولة .



